Detienen a Ricardo Ramírez, Alías 'El Duck', Síndico de Oaxaca

El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez confirmó que esta mañana fue detenido el Síndico Segundo Municipal, Ricardo Ramírez Pérez, en la Ciudad Judicial de la entidad. "El Municipio será respetuoso", afirmó.

A través de un comunicado, las autoridades señalaron que se mantienen atentos a la información oficial que se emitan respecto a las causas y situación jurídica correspondiente.

"El Municipio será respetuoso de las actuaciones de las instituciones de procuración e impartición de justicia, así como el debido proceso y del principio de presunción de inocencia", indicaron.

En tanto, aseguraron que las actividades y servicios en el municipio de Oaxaca se desarrollan con normalidad.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el síndico de Oaxaca, conocido como "El Duck", fue aprehendido al exterior del edificio Chu Rasgado del Complejo de Ciudad Judicial, ubicado en San Bartolo Coyotepec, en la localidad de Reyes Mantecón.

Se tiene conocimiento de que "El Duck" fue trasladado a las oficinas de la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Hasta el momento, no se han informado los detalles por los que el funcionario fue detenido.

Ricardo Ramírez Pérez, "El Duck", ha ocupado otros cargos en el gobierno, ya que fue agente municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca.

EPP