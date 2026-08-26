Seguridad

Detienen a Ricardo Ramírez, Alías 'El Duck', Síndico de Oaxaca

El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez confirmó la detención y aseguró que respetará las decisiones de las autoridades

El Síndico de Oaxaca fue detenido por elementos de la Fiscalía EstatalFoto: Especial
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