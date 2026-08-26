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Katy Perry Brilla en San Luis y Agradece a México: 'Increíble Devolverles un Poco de su Amor'

En uno de los shows más multitudinarios de su carrera, Katy Perry se presentó en la Feria Nacional Potosina y agradeció a México por la cálida recepción.

Katy-Perry-concierto-san-luis-potosi-2026Foto: Cuartoscuro

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Katy Perry brilla en San Luis con un show gratuito para 310 mil personas en FENAPO. Emotivo tributo a Dolly Parton y momentos virales. Descubre más sobre esta noche inolvidable.

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