Katy Perry Brilla en San Luis y Agradece a México: 'Increíble Devolverles un Poco de su Amor'

Katy Perry regresó a México pars presentarse ante unas 310 mil personas en la Feria Nacional Potosina (FENAPO), según cifras de los organizadores.

Perry se adueñó del escenario para interpretar sus canciones más icónicas y también rindió un homenaje a la querida Dolly Parton, quien murió este 25 de agosto.

El concierto, realizado la noche del 25 de agosto, en San Luis Potosí de manera gratuita, formó parte de la cartelera internacional de la FENAPO 2026 y fue uno de los shows más multitudinarios que la cantante ha ofrecido en su carrera.

Para quienes no lograron ingresar al recinto, el Gobierno de San Luis Potosí habilitó una transmisión oficial a través de sus redes sociales.

Durante casi dos horas, Perry recorrió gran parte de su discografía, de "California Gurls" y "Teenage Dream" a "Dark Horse", "The One That Got Away", "Roar" y "Firework", combinando el repertorio con elementos escénicos de gran formato, entre ellos una enorme botella inflable dentro de la que se introdujo para interactuar con el público, uno de los momentos más celebrados de la noche.

La noche tuvo también un momento de emotividad inesperada. Horas antes del show se confirmó la muerte de Dolly Parton, y Perry no dejó pasar la ocasión.

Mientras agradecía a sus fans por haber hecho viral su tema "The One That Got Away", aprovechó para rendirle un tributo a quien consideró una de sus grandes influencias como compositora, recordando que alguna vez compartieron escenario. Visiblemente conmovida, dedicó su canción "Thinking of You" a la leyenda del country con un breve mensaje sobre la relevancia de las canciones a lo largo del tiempo.

Perry buscó interactuar con sus fans en español, lo que produjo uno de los momentos más comentados del concierto. Mientras miles de personas coreaban "¡mucha ropa!", expresión mexicana usada en broma para pedir que alguien se quite una prenda, Perry, entre el ruido del recinto y sin dominar el idioma, creyó escuchar algo muy distinto.

Sorprendida, se detuvo a preguntar entre risas: "¿Pta? Pensé que estaban diciendo 'p*ta loca'", y siguió jugando con la confusión ante la ovación del público, en una escena que se hizo viral en internet.

La noche también tuvo espacio para lo personal. Antes de interpretar una de sus canciones, Perry dedicó unas palabras a su hija: "Gracias por traerme de vuelta a casa porque, ya saben, a veces me voy muy lejos y mañana tengo que estar en casa con mi pequeña, mi niña, Margarita Paloma Daisy Dove. Le dedico esta canción a mi hija, quien cumple 6 años mañana. Ella cambió mi vida hace seis años". En respuesta, el público coreó una parte de "Las Mañanitas" para la pequeña.

Otro de los momentos destacados de la noche, fue cuando Perry invitó a un grupo de fans locales a grabar un video con ella al ritmo de "Watch It Burn", como agradecimiento por haber acampado varios días afuera del recinto para asegurar un lugar entre los primeros en entrar al concierto.

Katy Perry compartió en Instagram un mensaje dirigido a sus fans mexicanos, a quienes llama cariñosamente "KatyGatos":

"Los AMO KATYGATOS. Siempre es muy importante para mí llevar mis shows a México porque ustedes se entregan TAN bien (todavía no puedo creer que algunas personas acamparon por más de 22 días), así que fue increíble poder devolverles un poco de ese amor con un show gratis en San Luis Potosí."