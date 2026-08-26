Eclipse de Luna en México: a Esta Hora Exacta Podrás Ver el Punto Máximo del Fenómeno

Para millones de personas el 2026 pasará al historia como un año de eclipses. Además del eclipse total de Sol que cruzó Europa y de la “Luna de Sangre” que vimos de marzo, el año aún depara espectáculos. Te decimos a qué hora exacta será el momento máximo del eclipse lunar del 27 de agosto.

Casi la totalidad del continente americano podrá disfrutar del eclipse parcial de Luna. Solo el extremo oeste de Canadá y Alaska quedarán fuera del umbral donde podrá apreciarse el fenómeno.

Por su parte, el oeste de Estados Unidos y el noroeste de México verán una versión mucho más corta y tenue del fenómeno, debido a que coincidirá con el atardecer. Específicamente, Baja California, Baja California Sur y Sonora no podrán seguir la totalidad del eclipse.

No obstante, en el resto del país el eclipse iniciará en las primeras horas de la noche del 27 de agosto, poco después del atardecer. En el resto de América el fenómeno iniciará antes de la medianoche y se prolongará durante la madrugada del 28 de agosto.

Los eclipses lunares son fenómenos de gran lentitud. A lo largo de la noche, veremos cómo la sombra de la Tierra avanza sobre la superficie de la Luna, hasta cubrir un 96% de su disco.

Durante este periodo, la Luna se pintará con tonos cobrizos y anaranjados. Esta coloración se debe a que solo la luz roja es capaz de pasar la atmósfera de la Tierra, en un fenómeno semejante al que ocurre cada atardecer, donde los rayos azules del Sol quedan bloqueados a medida que la estrella se esconde.

En la Ciudad de México, el eclipse llegará a su punto máximo a las 10:14 de la noche. Este horario se irá recorriendo para las demás ciudades en función de su posición longitudinal en el globo.

Esto no significa que solo valdrá la pena mirar el eclipse hacia las 10 de la noche. Como este fenómeno se prolonga por varias horas, vale la pena admirar en varios momentos la Luna.

Después de este eclipse, habrá que esperar hasta 2029 para ver un fenómeno así nuevamente. En 2027 no habrá eclipses lunares y el siguiente ocurrirá en la Noche Vieja del 2028. Este eclipse será total, por lo que habrá una “Luna de Sangre” de la noche del 31 de diciembre al 1 de enero del 2029.