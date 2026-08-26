Astronomía

Eclipse de Luna en México: a Esta Hora Exacta Podrás Ver el Punto Máximo del Fenómeno

La noche de este jueves se podrá ver en México el último eclipse lunar del 2026 y a esta hora exacta deberás voltear al cielo

Eclipse lunar en MexicaliA esta hora será el eclipse lunar. Foto: Reuters

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