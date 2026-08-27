Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a un Hombre en Atlangatepec, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dio a conocer que por el delito de homicidio calificado ocurrido en el municipio de Atlangatepec, fue detenido José Daniel ‘N’.

De acuerdo con los hechos asentados en la carpeta de investigación, fue el 20 de abril de 2025 cuando el investigado, acompañado de otro masculino, habría agredido con un arma punzocortante a la víctima, provocándole la muerte.

La FGJE Tlaxcala inició la carpeta de investigación y presentó los elementos probatorios correspondientes al juez de control quien libró la orden de aprehensión contra el presunto homicida.

Cabe destacar que la detención de José Daniel ‘N’ se llevó a cabo en las últimas horas en el municipio de Tlaxcala por parte de elementos de la Policía de Investigación.

El pasado lunes 24 de agosto un presunto ataque directo dejó sin vida a un hombre al interior de su vehículo cerca del Mercado Municipal en la colonia Centro del municipio tlaxcalteca de Calpulalpan.

Sujetos armados dispararon al menos seis veces en contra de una persona que se encontraba en la Avenida General Ignacio Zaragoza, para después proceder a darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

La víctima resultó gravemente lesionada por impactos de bala por lo que fue trasladada a bordo de un vehículo particular al Hospital General de Calpulalpan para una atención especializada.

Durante su ingreso, personal médico confirmó que el masculino ya no presentaba signos vitales, por lo que elementos de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al nosocomio para realizar las diligencias y los protocolos correspondientes.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ