Homicidios

Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a un Hombre en Atlangatepec, Tlaxcala

José Daniel 'N' acompañado de otro sujeto habría atacado con un objeto punzocortante a la víctima provocándole lesiones por las que perdió la vida.

Detenido José Daniel N Homicidio Hombre Objeto Punzocortante Atlangatepec TlaxcalaDetienen al Presunto Homicida de un Hombre en Atlangatepec, Tlaxcala. Foto: Facebook Fiscalía del Estado de Tlaxcala

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Detenido José Daniel 'N' por presunto homicidio en Atlangatepec. La FGJE Tlaxcala presentó pruebas y se emitió orden de aprehensión. Conoce más detalles sobre este caso.

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