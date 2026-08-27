Accidentes

Hombre Muere Tras ser Atropellado en Guadalupe, Nuevo León

El accidente ocurrió durante la tarde en uno de los cruces más transitados de Guadalupe.

Muere hombre atropelladoMuere hombre atropellado. Foto: N+

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Autoridades buscan al conductor que abandonó el lugar tras el primer impacto, mientras continúan las investigaciones.

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