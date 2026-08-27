Hombre Muere Tras ser Atropellado en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre murió tras ser atropellado en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Bonifacio Salinas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El conductor del primer vehículo involucrado escapó del lugar, por lo que autoridades ya trabajan para localizarlo mediante las cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue arrollada y quedó sobre la carpeta asfáltica. Posteriormente, otros dos vehículos pasaron por el sitio y también lo atropellaron, aunque estos conductores permanecieron en el lugar y fueron retenidos mientras elementos de Tránsito de Guadalupe recaban sus declaraciones para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

Al lugar acudieron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y comenzaron con las investigaciones correspondientes. La víctima vestía pantalón de mezclilla, camisa gris y zapatos negros.

Las autoridades realizan el seguimiento de las cámaras de seguridad del municipio para intentar identificar el vehículo y al conductor que provocó el primer atropellamiento y posteriormente huyó.

El accidente generó importantes afectaciones viales sobre Ruiz Cortines, principalmente en el sentido de Monterrey hacia Guadalupe, donde se registraron largas filas de vehículos.

Autoridades recomendaron a los automovilistas evitar el cruce mientras permanecían los trabajos periciales y el resguardo de la zona.