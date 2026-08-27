Microbús Sufre Falla Mecánica y se Estrella Contra Casa en Tampico; Hay 5 Lesionados

Un microbús de la ruta Tampico-Puertas Coloradas se estrelló contra un domicilio ubicado en la calle Pico de Orizaba de la colonia San Antonio.

Elementos de Tránsito y Vialidad de Tampico arribaron al lugar para acordonar el área, permitiendo paso a las unidades de emergencia. En este accidente resultaron cinco personas lesionadas, una de ellas tuvo que ser trasladada a un nosocomio de la zona para recibir atención médica.

De acuerdo a información proporcionada por peritos de tránsito, el chofer reportó una falla mecánica en los frenos de la unidad cuando subía una pendiente. Al darse cuenta de que no podía detener el microbús tomó la decisión de girar el volante para irse contra un terreno baldío, sin embargo, no tuvo éxito y se estrelló contra el portón de una casa, afectando un vehículo.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas serán los encargados de deslindar responsabilidades en este accidente vial.