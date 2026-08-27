Accidentes

Microbús Sufre Falla Mecánica y se Estrella Contra Casa en Tampico; Hay 5 Lesionados

Al lugar acudieron las autoridades correspondientes para hacer las investigaciones y dictaminar como ocurrieron los hechos.

Microbus Sufre Falla Mecánica y se Estrella Contra Casa; Hay 5 LesionadosMicrobus Sufre Falla Mecánica y se Estrella Contra Casa; Hay 5 Lesionados. Foto: N+

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Accidente en la colonia San Antonio: microbús se estrella contra un domicilio tras falla mecánica. 5 lesionados y un vehículo afectado.

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