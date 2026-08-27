Accidentes

Hombre Choca Vehículo al Sufrir Ataque de Tos en Piedras Negras

El conductor perdió el control y se impactó contra un automóvil que se encontraba detenido.

Hombre Choca Vehículo al Sufrir Ataque de Tos en Piedras NegrasEl hombre terminó impactando la posterior de un automóvil que circulaba por la zona. Foto: N+

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