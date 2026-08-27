Hombre Choca Vehículo al Sufrir Ataque de Tos en Piedras Negras

Un hombre que conducía un vehículo con placas del estado de Chiapas sufrió un ataque de tos mientras circulaba sobre el callejón de Las Tinajas, en la ciudad de Piedras Negras, situación que provocó que perdiera el control de la unidad y terminara involucrado en un accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presentó el repentino malestar cuando transitaba por esta vialidad, por lo que no pudo reaccionar a tiempo y terminó impactando la parte posterior de un automóvil que se encontraba detenido.

La unidad afectada era conducida por Benito Ríos, quien permanecía detenido cuando ocurrió el choque. A consecuencia del impacto, los tripulantes de ambos vehículos resultaron con diversos golpes, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos para valorar a las personas involucradas y brindarles la atención correspondiente.

El afectado explicó que el vehículo tenía poco tiempo de haber sido adquirido en un lote, por lo que lamentó que el accidente ocurriera en estas circunstancias y que la unidad resultara afectada poco después de haberla comprado.

Además, señaló que utilizaba el automóvil como medio de transporte para trasladarse diariamente a su trabajo junto con sus acompañantes, por lo que la pérdida de la unidad representa una complicación para continuar con sus actividades habituales.