Accidentes

Volcadura de Tractocamión Detiene Circulación sobre Autopista Puebla-Orizaba

La unidad de carga quedó a un costado de la carpeta asfáltica del tramo carretero a la altura de la junta auxiliar del puente de La Resurrección.

Accidente Volcadura Tractocamión Circulación Autopista Puebla Orizaba La ResurrecciónVuelca Tractocamión sobre la Autopista Puebla-Orizaba. Foto: Alberto Tejeda

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Tráiler volcado en el puente de La Resurrección causa caos vial en la autopista Puebla-Orizaba. Capufe ya está en el lugar. Sigue la noticia para más información.

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