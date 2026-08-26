Volcadura de Tractocamión Detiene Circulación sobre Autopista Puebla-Orizaba

Un aparatoso accidente protagonizado por un tráiler se registró sobre la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del puente de La Resurrección, junta auxiliar de la capital poblana.

La unidad de carga terminó volcada en el kilómetro 138, lo que generó el cierre parcial de la circulación con dirección al municipio poblano de Acatzingo, generando tráfico en el tramo carretero.

Fue durante la tarde de este miércoles 26 de agosto de 2026 que se reportó la volcadura de un tractocamión sobre la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del puente de La Resurrección.

Personal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) se movilizó hasta el lugar del siniestro para atender al conductor y poder retirar el tráiler.

Fue aproximadamente a las 17:00 horas que Capufe publicó en sus redes sociales que aunque continuaba la atención del accidente, la circulación vehicular con dirección a Acatzingo había quedado restablecida.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Puebla - Acatzingo, km 138, dirección Acatzingo. Se restablece la circulación. El personal continúa con la atención del accidente, por el momento sin afectar los carriles de rodamiento.



En la zona se registra carga vehicular. Maneja con… — CAPUFE (@CAPUFE) August 26, 2026

Por último, advirtió a los conductores que tuvieran que transitar por el kilómetro 138 del tramo carretero que aún se registraba carga vehicular, por lo que les solicitó manejar con precaución.

Con información de N+

GMAZ