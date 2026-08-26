Accidentes

Un Automóvil Fue Abandonado después de Un Accidente en Puebla

Autoridades tuvieron que echar tierra debido al aceite derramado y evitar que se ocasionara otro accidente.

Conductores avisaron a las autoridades que por la oscuridad el vehículo no era visible.Conductores avisaron a las autoridades que por la oscuridad el vehículo no era visible. Foto: Juan M.

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Un auto fue dejado en plena calle tras un accidente en Puebla. La policía intervino por el peligro del aceite derramado.

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