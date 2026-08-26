Un Automóvil Fue Abandonado después de Un Accidente en Puebla

Durante la madrugada se registró un aparatoso accidente en la calle 24 sur y el Bulevar Municipio Libre en la ciudad de Puebla.

La unidad sufrió severos daños por lo que el conductor la abandonó a mitad de la vialidad.

Conductores que pasaban por la zona alertaron a las autoridades ya que debido a la oscuridad no se alcanzaba a ver el vehículo.

Policías Municipales y peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron para realizar las diligencias correspondientes y retirarla de la vialidad.

En el lugar tuvieron que echar tierra debido al aceite derramado y para evitar que se ocasionara otro accidente la mañana de este miércoles.

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR