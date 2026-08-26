Seguridad

Joven es Detenido por Falsedad de Declaración ante la Autoridad en Veracruz

El estudiante reportó su unidad como robada y presentó documentación falsa, además de pretender cobrar un seguro por la presunta sustracción del vehículo.

Un estudiante de Minatitlán enfrenta cargos por falsedad de declaración y fraude al seguro.Un estudiante de Minatitlán enfrenta cargos por falsedad de declaración y fraude al seguro. Foto: FGE

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En Minatitlán, un estudiante fue detenido por falsedad de declaración y uso de documentos falsos al reportar su auto como robado.

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