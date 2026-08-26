Joven es Detenido por Falsedad de Declaración ante la Autoridad en Veracruz

En Minatitlán al sur de la entidad veracruzana, un estudiante fue detenido presuntamente por el delito de uso de documentos falsos y falsedad de declaración ante la autoridad.

Elementos de la policía ministerial realizaron la detención de un joven estudiante, quien responde al nombre de Juan Antonio ’N’. de la colonia Eduardo Soto Innes de la ciudad antes mencionada.

Se presume que realizó declaraciones falsas ante la Fiscalía, al reportar su unidad como robada, presentando documentación falsa. Además de pretender cobrar un seguro por el robo del vehículo.

Por tal motivo, al constituirse el delito, le fue liberada una orden de aprehensión. Será la autoridad competente quien esclarezca y deslinde estos hechos, toda vez que pudieran existir antecedentes de este individuo en actos similares.