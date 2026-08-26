Homicidios

Localizan a Hombre Lesionado en Vivienda de Cd. Juárez; Aseguran a Tres Personas

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto al hombre y la mujer asegurados.

Localizan a Hombre Sin Vida en ViviendaLocalizan a Hombre Sin Vida en Vivienda. Foto: N+

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Un hombre de 28 años fue encontrado sin vida en su casa. Se investiga a una pareja presente en el lugar.

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