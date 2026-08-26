Localizan a Hombre Lesionado en Vivienda de Cd. Juárez; Aseguran a Tres Personas

Un hombre de aproximadamente 28 años fue localizado lesionado este miércoles al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Francisco Pimentel y Almoloya, de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con al menos tres personas, quienes posteriormente salieron del domicilio para comprar más bebidas. Al regresar, encontraron al hombre herido.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron a la víctima con una herida producida por proyectil de arma de fuego en la zona parietal sin salida.

Sin embargo, no se encontró ningún arma en el lugar, por lo que los agentes procedieron a resguardar la zona y solicitaron la presencia de paramédicos para brindarle los primeros auxilios al lesionado, quien fue trasladado aún con vida al Hospital General para recibir atención médica.

Más tarde, personal de la Agencia Estatal de Investigación acudió al lugar para iniciar con el levantamiento de evidencias. En el lugar se indicó que la escena pudo haber sido manipulada antes de la llegada de las autoridades, por lo que continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

También se informó que los agentes mantienen bajo resguardo a tres personas para ser investigadas y determinar si tuvieron alguna participación en la agresión. Hasta el momento, no se ha emitido mayor información sobre el estado de salud de la víctima ni sobre el avance de las investigaciones.