Homicidios

Tres Hombres Fueron Asesinados a Balazos en una Casa de Irapuato, Guanajuato

Ataque armado en la comunidad de Exhacienda de Márquez deja saldo de varias personas fallecidas, las víctimas tenían entre 20 y 30 años de edad.

Tres Hombres Fueron Asesinados a Balazos en Una Casa en Irapuato.Tres Hombres Fueron Asesinados a Balazos en Una Casa en Irapuato. Foto: N+

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En el interior de un domicilio se registró una agresión con armas de fuego, causando la muerte de tres personas en Irapuato, hasta el momento solo una ha sido identificada.

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