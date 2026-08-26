Tres Hombres Fueron Asesinados a Balazos en una Casa de Irapuato, Guanajuato

Dentro de una casa que se encuentra en calles de la comunidad de Exhacienda de Márquez en Irapuato se registró una agresión armada.

Alrededor de las 5:00 de la tarde, fue que vecinos de la calle Del Trabajo escucharon detonaciones de armas de fuego de grueso calibre.

Por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911, a quienes les reportaron lo sucedido, ya que al parecer había varias víctimas.

De acuerdo a las primeras versiones, un hombre de 30 años de edad, llamado Ángel Araujo Fonseca se encontraba arreglando una motocicleta.

Junto a él estaban otros dos jóvenes quienes tenían entre 20 y 25 años de edad, aunque de ellos no se ha dado a conocer su identidad.

Testigos indicaron que los agresores, llegaron al lugar en una camioneta, bajaron y entraron a la casa para disparar sin mediar palabra y huir con rumbo desconocido.

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Paramédicos confirmaron la muerte de los tres hombres, quienes fueron trasladados a un anfiteatro a realizarles la necropsia de ley.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargarán de llevar a cabo las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.