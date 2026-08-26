Graciela Domínguez Instruye a su Gabinete Recorridos Semanales en Sinaloa
La nueva gobernadora interina señaló que busca recuperar la confianza ciudadana mediante trabajo territorial
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Graciela Domínguez Nava, designada como gobernadora interina de Sinaloa, solicitó a su gabinete tener presencia directa de su administración en los municipios.
Precisó que uno de los principales objetivos de su administración será recuperar la confianza de la población y fortalecer la gobernabilidad, para lo cual planteó reducir el trabajo exclusivamente desde las oficinas y aumentar la atención en territorio.
Domínguez Nava explicó que ella misma recorrerá durante su primer mes de gestión las tres regiones de Sinaloa, con la intención de establecer o retomar el diálogo con las comunidades y conocer de manera directa sus principales necesidades.
La gobernadora también adelantó que su administración trabajará en un plan relacionado con seguridad y gobernabilidad, además de impulsar acciones para atender las problemáticas sociales que requieren una respuesta inmediata.
"Hacia la siguiente semana presentaremos un plan integral para la gobernabilidad y seguridad de Sinaloa, que empezaremos a elaborar desde ya y que compartiremos con sectores, municipios y el gobierno de México", enfatizó.
Como parte de la nueva estrategia, se prevé establecer mesas permanentes de diálogo con representantes de distintos sectores económicos y sociales de la entidad.
Entre los grupos contemplados se encuentran integrantes de las actividades turística, pesquera, agrícola y ganadera, además del sector empresarial, comunidades y pueblos originarios.
La nueva gobernadora asumió el cargo después de ser designada por el Congreso de Sinaloa para sustituir a Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia por tiempo indefinido.
La designación de Domínguez Nava fue aprobada con 31 votos a favor y seis en contra el pasado martes.
FBPT