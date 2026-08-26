Política

Graciela Domínguez Instruye a su Gabinete Recorridos Semanales en Sinaloa

La nueva gobernadora interina señaló que busca recuperar la confianza ciudadana mediante trabajo territorial

Graciela Domínguez NavaGraciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

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