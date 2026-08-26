Política

Sheinbaum Presentará Informe en los Estados y Dejará el Zócalo Solo para la CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que no habrá conferencia mañanera los días 1, 15 y 16 de septiembre

Claudia Sheinbaum, presidenta de MéxicoClaudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Presidencia

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Sheinbaum viajará por México para presentar su Informe de Gobierno. El Zócalo de CDMX será el escenario final. Conoce los detalles de esta gira presidencial.

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