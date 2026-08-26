Sheinbaum Presentará Informe en los Estados y Dejará el Zócalo Solo para la CDMX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que durante tres o cuatro semanas viajará, de jueves a domingo, a todos los estados de la República mexicana con motivo de su segundo Informe de Gobierno y agregó que el cierre será en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

En la conferencia mañanera, la mandataria precisó que el Informe para la Ciudad de México será en el Zócalo, pero no se tratará de un evento masivo, como si fuera una movilización nacional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el artículo 69, que los presidentes están obligados a presentar un Informe de Gobierno escrito al Congreso de la Unión, el día de la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias. El martes, la presidenta Sheinbaum confirmó que enviará el documento el próximo martes, 1 de septiembre.

Este miércoles, la mandataria señaló que preparó 14 videos sobre el segundo Informe de Gobierno, con imágenes de las giras y las acciones que ha realizado como presidenta de México.

Sheinbaum Pardo agregó que los viernes realizará la mañanera del pueblo en los estados que visitará. Adelantó que tres días del mes de septiembre no habrá conferencia, con motivo del segundo Informe de Gobierno y los festejos por las Fiestas Patrias 2026.