Accidentes

Motociclista de 50 Años Muere al Chocar Con Una Bicicleta en la Carretera León-San Felipe

Fallece conductor de motocicleta y queda herido un ciclista de 32 años, cuando circulaban por el camino a Hacienda Arriba en León.

Motociclista de 50 Años Muere al Chocar Con Una Bicicleta en la Carretera León-San Felipe.Motociclista de 50 Años Muere al Chocar Con Una Bicicleta en la Carretera León-San Felipe. Foto: N+

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Gerardo de 50 años de edad sufrió de un choque entre su motocicleta y un ciclista cuando manejaban por la carretera estatal que conecta a León con San Felipe, muriendo en el lugar.

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