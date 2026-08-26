Motociclista de 50 Años Muere al Chocar Con Una Bicicleta en la Carretera León-San Felipe

Sobre la carretera estatal que conduce de León a San Felipe, Guanajuato, se registró un accidente entre un motociclista y un ciclista.

Los conductores manejaban a la altura del camino a la comunidad de Hacienda Arriba en León, cuando se reportaron los hechos.

Paramédicos fueron alertados por el servicio de emergencias 911, por lo que de inmediato salieron a la dirección brindada.

Al llegar los socorristas, se percataron de que había dos personas en el suelo, así como una motocicleta y una bicicleta. Tras revisar a las víctimas, el personal médico indicó que una persona ya no contaba con signos vitales.

Mientras que la otra persona involucrada en el accidente, fue trasladado a un hospital para brindarle mayor atención. ç

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La víctima fatal fue identificada como Gerardo con una edad de 50 años, quien fue trasladado a un anfiteatro para practicarle una autopsia y determinar su muerte.

Autoridades estatales serán las encargadas de investigar los hechos para esclarecer la situación y deslindar responsabilidades.