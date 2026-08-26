Vuelca Tractocamión en Curva de la Autopista Vía Atlixcáyotl en Puebla

Un tractocamión volcó sobre la autopista Vía Atlixcáyotl, a la altura del kilómetro 26, con sentido al municipio de Atlixco en Puebla.

El accidente ocurrió en la gaza de incorporación hacia la carretera federal a Izúcar de Matamoros, donde el operador perdió el control de la pesada unidad y terminó volcado sobre la vialidad.

El conductor resultó con lesiones leves y no fue necesario su traslado de emergencia a un hospital tras el accidente.

Elementos de Proximidad de Caminos de la Policía Estatal abanderaron la zona para prevenir otro percance vial y facilitar las labores para retirar el tractocamión.

Debido a las dimensiones de la unidad, las maniobras se prolongaron durante varias horas y concluyeron durante la madrugada de este miércoles 26 de agosto.

🚛 En la Autopista Vía Atlixcáyotl, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación , atendió la volcadura de un tractocamión.



El conductor resultó con lesiones leves; y resultó positivo en la prueba de alcoholemia.



🚧 Se retiró la carga con apoyo de grúas. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/PAhfF75Ww3 — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) August 26, 2026

Cabe destacar que este punto se ha convertido en una zona recurrente de accidentes para el transporte de carga.

En lo que va del año, al menos seis unidades pesadas han volcado en esta curva, por lo que autoridades reiteran el llamado a los operadores a reducir la velocidad y extremar precauciones al circular por el lugar.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR