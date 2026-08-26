Accidentes

Vuelca Tractocamión en Curva de la Autopista Vía Atlixcáyotl en Puebla

En lo que va del año, al menos seis unidades pesadas han volcado en el mismo lugar con sentido a Atlixco.

La unidad a exceso de velocidad volcó sobre su costado.La unidad a exceso de velocidad volcó sobre su costado. Foto: PC Estatal

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Accidente en la curva de la autopista Vía Atlixcáyotl: un tractocamión vuelca y se suma a los seis incidentes de este año.

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