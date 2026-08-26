Cierran la Autopista Puebla-Oaxaca por Incendio de Tractocamión

Cuerpos de emergencia realizan labores para apagar el incendio de un tractocamión cargado con cerveza tras un accidente a la altura de la plaza de cobro del Municipio de Miahuatlán, Puebla.
Al respecto, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que se mantiene el cierre de circulación de la autopista Tehuacán-Oaxaca, en ambos sentidos mientras se realizan labores de mitigación.
Bomberos y personal de Protección Civil de Tehuacán acudieron al punto para apoyar en las labores de mitigación de riesgos.
El accidente ha generado congestionamiento vial, y una fila de vehículos varados en ambos sentidos. Hasta el momento no se reportan víctimas.
Se recomienda atender las indicaciones viales, y tomar vías alternas mientras se retira la unidad siniestrada.
Con información de Jorge Cea
JAPR