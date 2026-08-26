Accidentes

Cierran la Autopista Puebla-Oaxaca por Incendio de Tractocamión

Bomberos y Protección Civil de Tehuacán acudieron al punto para apoyar en las labores de sofocación del fuego.

Cuerpos de emergencia combaten el incendio de la unidad de carga.Cuerpos de emergencia combaten el incendio de la unidad de carga. Foto: Ayto. Tehuacán

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Incendio de tractocamión en la Autopista Puebla-Oaxaca causa cierre total. Bomberos y Protección Civil laboran en el lugar.

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