Cierran la Autopista Puebla-Oaxaca por Incendio de Tractocamión

Cuerpos de emergencia realizan labores para apagar el incendio de un tractocamión cargado con cerveza tras un accidente a la altura de la plaza de cobro del Municipio de Miahuatlán, Puebla.

Al respecto, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que se mantiene el cierre de circulación de la autopista Tehuacán-Oaxaca, en ambos sentidos mientras se realizan labores de mitigación.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 70. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (incendio de tracto camión).



🔘 Por seguridad de las personas usuarias, la Plaza de Cobro Miahuatlán permanecerá cerrada en dirección Tehuacán.… — CAPUFE (@CAPUFE) August 26, 2026

Bomberos y personal de Protección Civil de Tehuacán acudieron al punto para apoyar en las labores de mitigación de riesgos.

El accidente ha generado congestionamiento vial, y una fila de vehículos varados en ambos sentidos. Hasta el momento no se reportan víctimas.

Se recomienda atender las indicaciones viales, y tomar vías alternas mientras se retira la unidad siniestrada.

Con información de Jorge Cea

JAPR