Bosques de Atoyac explosión dos lesionados, dejó la explosión por acumulación de gas en un edificio del Residencial Bosques de Atoyac en Puebla capital.

El hecho movilizó de manera inmediata a elementos de Protección Civil y Bomberos del Estado, quienes realizaron labores de mitigación de riesgos para los habitantes de la zona.

🚨 #EmergenciaAtendida



Personal de #ProtecciónCivilMunicipal atendió una explosión por acumulación de gas en un edificio de 📍Residencial Bosques de Atoyac, donde se registraron dos personas lesionadas y afectaciones en el tercer piso. pic.twitter.com/wbQHzVmgTx — SSC Puebla (@SSC_Pue) August 26, 2026

El estruendo además provocó daños en el tercer piso, donde los vidrios de los departamentos estallaron y se esparcieron sobre la vialidad.

En otro punto de la ciudad se presentó un accidente vial que dejó como saldo cinco personas heridas.

Fue en el cruce de la 45 Poniente y 7 Sur donde una unidad de la Ruta Nueva Visión se impactó contra una camioneta particular.

🚨 #EmergenciaAtendida#ProtecciónCivilMunicipal atendió de manera inmediata un impacto entre una unidad de transporte público y un vehículo particular, en 📍Avenida 45 Poniente y calle 7 Sur.



🚑 Paramédicos valoraron a cinco personas lesionadas en el lugar. pic.twitter.com/bv4xb1PZDt — SSC Puebla (@SSC_Pue) August 26, 2026

La unidad colectiva se fue contrala esquina del Colegio Loyola, y fue necesaria la atención de paramédicos de Protección Civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC).

Con información de N+

JAPR