Accidentes

Explosión por Acumulación de Gas Deja Dos Lesionados en un Edificio en Puebla

El estruendo provocó daños en el edificio, donde vidrios de los departamentos estallaron y se esparcieron sobre la vialidad.

El estallido provocó la movilización de cuerpos de emergencia.El estallido provocó la movilización de cuerpos de emergencia. Foto: PC Estatal

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Explosión por gas en Bosques de Atoyac, Puebla, deja dos lesionados y daños en el edificio. Protección Civil y Bomberos acudieron a la emergencia.

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