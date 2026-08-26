Bosques de Atoyac explosión dos lesionados, dejó la explosión por acumulación de gas en un edificio del Residencial Bosques de Atoyac en Puebla capital.
El hecho movilizó de manera inmediata a elementos de Protección Civil y Bomberos del Estado, quienes realizaron labores de mitigación de riesgos para los habitantes de la zona.
El estruendo además provocó daños en el tercer piso, donde los vidrios de los departamentos estallaron y se esparcieron sobre la vialidad.
En otro punto de la ciudad se presentó un accidente vial que dejó como saldo cinco personas heridas.
Fue en el cruce de la 45 Poniente y 7 Sur donde una unidad de la Ruta Nueva Visión se impactó contra una camioneta particular.
La unidad colectiva se fue contrala esquina del Colegio Loyola, y fue necesaria la atención de paramédicos de Protección Civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC).
Con información de N+
JAPR