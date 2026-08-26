Volcán Popocatépetl se Viste de Blanco y Regala Grandes Postales en Puebla

El volcán Popocatépetl ha lucido completamente nevado en su copa, por lo que ha regalado impresionantes postales desde las entidades federativas en las que se encuentra asentado, tal es el caso de Puebla.

‘Don Goyo’ se vistió de blanco este martes 25 de agosto de 2026, imagen que ha sido compartida por internautas y por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) en redes sociales.

Sin embargo, en el último informe de la dependencia, ésta indicó que el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2, ya que se detectaron 12 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua, otros gases volcánicos y ceniza.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Cámara de N+ Capta Impresionante Fumarola del Volcán Popocatépetl

Cabe destacar que en esta fase se esperan algunas explosiones de tamaño menor a moderado, ocurrencia de tremor de amplitud variable y lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas.

Además puede haber expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros y posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones.

Podría esperarse la ocurrencia de lahares que bajen por las cañadas, debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas.

Ante estos posibles escenarios, el Cenapred recomienda no intentar subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente.

Respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, ya que estar dentro de esta zona no es seguro. Por último, en caso de lluvias fuertes, alejarse del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro.

Con información de N+

GMAZ