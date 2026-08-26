Sociedad

Volcán Popocatépetl se Viste de Blanco y Regala Grandes Postales en Puebla

'Don Goyo' lució nevado, lo que ha sido aprovechado por internautas que habitan en la entidad poblana para tomar fotografías del coloso.

Volcán Popocatépetl Nevado Imágenes del Martes 25 de Agosto de 2026Se Vistió de Blanco el Volcán Popocatépetl; Así Lució desde Puebla. Foto: Cenapred

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El volcán Popocatépetl nevado sorprende en Puebla. Sin embargo, el Semáforo Volcánico en Amarillo Fase 2 advierte sobre posibles explosiones y lluvias de ceniza. Conoce las medidas de precaución.

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