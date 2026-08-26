Disminuye la Cantidad de Jaliscienses Repatriados de Estados Unidos

El estado de Jalisco se mantiene como uno de los principales estados en México con migrantes repatriados desde Estados Unidos. Las devoluciones de connacionales registraron una disminución de 35.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior según información del Instituto Nacional de Migración a través de un comunicado.

Entre enero y mayo de este año, un total de 2 mil 414 jaliscienses han sido devueltos desde EUA, mientras que en el mismo periodo de 2025 sumaron 3 mil 744, según el Instituto Nacional de Migración.

Jalisco representó el 6.6% de las repatriaciones a nivel nacional durante los primeros cinco meses del año pasado. Para este 2026, es de 1.5 por ciento.

En cuanto al género de las personas repatriadas, los registros del Instituto muestran que 9 de cada 10 devoluciones en 2026 corresponden a hombres, con 2 mil 243 casos, mientras que las mujeres representan el 7.1%, con 171 registros.

Cabe señalar que estas cifras corresponden a eventos de devolución y no a personas únicas, ya que un mismo connacional pudo haber sido repatriado en más de una ocasión durante el mismo periodo.