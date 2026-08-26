Migración

Disminuye la Cantidad de Jaliscienses Repatriados de Estados Unidos

Se ha registrado una disminución del 35.6% en el número de deportaciones de personas de Jalisco.

Registran menos deportaciones a JaliscoMenos deportaciones de Jalisciences fueron registradas en lo que va del año. Foto: N+

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