Hombre Encuentra a su Hijo Muerto en una Pila de Agua en Zapopan

Un hombre encontró a su hijo sin vida sumergido en una pila con agua al interior de su domicilio en la Zona Centro del municipio de Zapopan; dentro había cables energizados, por lo que se presume que murió electrocutado.

Los hechos ocurrieron después de que el padre estuvo incomunicado con su hijo después de varios días, por lo que acudió a su vivienda sobre la calle Cuauhtémoc al cruce con Libertad, y lo encontró fallecido y sumergido en el agua.

Los policías de Zapopan y paramédicos arribaron al lugar de los hechos y confirmaron su deceso, además informaron que tenía aproximadamente cinco días de fallecido.

De este caso tomó conocimiento el Ministerio Público y se solicitó al mismo tiempo a Bomberos de Zapopan para extraer el cuerpo de la pila de agua debido a la presencia de los cables energizados.

Aplicando los protocolos respectivos, los bomberos acudieron para descartar riesgos, extrajeron el cuerpo y lo entregaron al personal forense, el cual realizará la autopsia de ley.

Las autoridades ya están investigando el móvil de la muerte del hombre de 36 años, con la intención de esclarecer si el caso se trató de un homicidio o de un accidente.