Seguridad

Hombre Encuentra a su Hijo Muerto en una Pila de Agua en Zapopan

En un domicilio de la zona centro del municipio de la exvilla maicera, fue encontrada una persona sin vida; se presume que murió electrocutada

Domicilio hombre muertoUn padre localizó a su hijo muerto en el centro de Zapopan. Foto: N+

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En un domicilio de la zona centro del municipio de la exvilla maicera, fue encontrada una persona sin vida; se presume que murió electrocutada

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