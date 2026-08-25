Movilidad

Protesta en CDMX Afecta Esta Zona con Bloqueo

Los integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México exigen justicia por sus compañeros asesinados y criminalizados

Protesta afuera de la SegobProtesta afuera de la Segob. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Bloqueo en CDMX: Exigen justicia por compañeros asesinados. La movilización afecta Cuauhtémoc. Prepárate para desvíos y rutas alternas.

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