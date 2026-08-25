Protesta en CDMX Afecta Esta Zona con Bloqueo

Como todos los días, las calles de la Ciudad de México (CDMX) se ven afectadas por marchas y bloqueos que perturban la movilidad de cientos de personas que transitan por la capital del país.

Este martes no es la excepción, pues integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México realizaron una jornada de lucha en la alcaldía Cuauhtémoc.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Manifestantes Realizan Mitin Afuera de Segob en CDMX; No Hay Afectaciones Viales

Esta movilización es para exigir justicia por sus compañeros asesinados y criminalizados por defender el derecho al trabajo, la tierra y las causas sociales. Así como por un alto a las agresiones contra los integrantes del Frente Popular Revolucionario.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México se concentraron desde las 11:00 horas en:

Lugar: Secretaría de Gobernación, en Abraham González No. 48, colonia. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes realizan actividades culturales en la calle de Abraham González, mientras elementos de Tránsito de la SSC resguardan la zona.

Con información de N+

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