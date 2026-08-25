Salud

IMSS-Bienestar Abrirá Nuevos Consultorios en 24 Estados; Empezarán a Operar en 2027

La estrategia contempla nuevos espacios de atención primaria en 24 entidades; habrá seguimiento de enfermedades crónicas

Consultorio ImssConsultorio del IMSS. Foto: Cuartoscuro

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Los consultorios contarán con servicios gratuitos de salud para todos, sin importar la afiliación.

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