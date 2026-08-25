IMSS-Bienestar Abrirá Nuevos Consultorios en 24 Estados; Empezarán a Operar en 2027

El sistema de IMSS Bienestar ampliará su capacidad de servicios médicos gratuitos con la instalación de nuevos consultorios para atención primaria, los cuales empezarán a operar entre enero y febrero de 2027, informó la Secretaría de Salud durante la conferencia matutina.

La medida se implementará en los 24 estados donde opera el IMSS Bienestar y busca acercar los servicios médicos a las comunidades y reducir la saturación de hospitales.

Las entidades donde estarán los consultorios son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que estos espacios estarán enfocados principalmente en la atención de padecimientos y necesidades médicas que no requieren acudir a un hospital.

Entre los servicios contemplados se encuentran: atención de enfermedades agudas como gripe y diarrea, tratamiento de lesiones menores, control de presión arterial, seguimiento de personas con diabetes, vigilancia del embarazo, supervisión del crecimiento y desarrollo infantil, aplicación de vacunas y acciones de prevención y promoción de la salud.

Por su parte, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, señaló que la expansión de la red permitirá generar hasta 40 millones de consultas adicionales de atención primaria.

Cabe señalar que consultorios estarán diseñados para atender a la población sin importar su afiliación o condición socioeconómica, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios médicos gratuitos.

Operarán de lunes a viernes en dos turnos, de 8:00 a 20:00 horas, mientras que los fines de semana brindarán servicio de 8:00 a 14:00 horas.

FBPT