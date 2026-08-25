Sheinbaum Confirma que el 1 de Septiembre Enviará su Segundo Informe al Congreso de la Unión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el Informe de Gobierno incluirá avances en materia de seguridad. En septiembre de 2026, se cumplen dos años de que se convirtió en la primera mujer mandataria en la historia de nuestro país.

En la conferencia mañanera, la presidenta detalló que acudirá a cada una de las entidades, “como lo hicimos el año pasado”, para informar sobre las acciones que se han realizado en materia de obras, agua, saneamiento y mantenimiento de las carreteras federales.

En el caso de Veracruz, Sheinbaum Pardo mencionó que ya está listo el puente del puerto, que iba a quedar hasta diciembre. En materia de seguridad, señaló que se trabaja igual que en el resto del país, con “mucha coordinación y mucho trabajo del Gabinete de Seguridad". Destacó que se mantiene el programa Cero Robos, implementado en la carretera México-Puebla-Veracruz, donde se presentaron asaltos importantes al transporte de carga.

La presidenta dijo que presentará su segundo Informe de Gobierno el martes, 1 de septiembre de 2026, fecha en que el Congreso de la Unión iniciará el nuevo periodo ordinario, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el artículo 69, la Constitución señala la obligación del presidente de la República de presentar el informe ante el Congreso, documento en el que debe manifestarse el estado general de la administración pública del país.