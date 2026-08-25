Política

Sheinbaum Confirma que el 1 de Septiembre Enviará su Segundo Informe al Congreso de la Unión

El Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum también se dará a conocer en todos los estados de la República mexicana

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 25 de agosto de 2026Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 25 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro

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El 1 de septiembre, Sheinbaum enviará su Informe al Congreso, detallando logros en seguridad y mantenimiento de carreteras.

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Sheinbaum Confirma que el 1 de Septiembre Enviará su Segundo Informe al Congreso de la Unión