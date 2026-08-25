Autobús de Pasajeros Cae a Barranco en Veracruz; Hay Lesionados

Un autobús de pasajeros perteneciente de la línea Nezahualcóyotl, se salió de la carretera cuando circulaba por la barranca de Matlacóbatl, en el tramo que comunica de San Marcos a Teocelo.

Hasta el punto se trasladaron elementos de diversas corporaciones de Xico, Coatepec y Teocelo para atender a las personas lesionadas.

En el punto se ubicó fuera de la carretera a la unidad marcada con número económico 002374, F1 de la línea Netzahualcóyotl.

A bordo de la unidad de pasaje viajaban 15 personas de las cuáles tres resultaron lesionadas y tuvieron que ser trasladadas a hospitales cercanos. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los heridos en este accidente.

Una grúa y diversas corporaciones se encargaron se realizar la extracción de la unidad siniestrada del fondo de la barranca, estas maniobras generaron el cierre parcial de la circulación en este tramo carretero.