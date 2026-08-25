Accidentes

Autobús de Pasajeros Cae a Barranco en Veracruz; Hay Lesionados

La unidad de transporte circulaba en el tramo que comunica de San Marcos a Teocelo cuando salió del camino. Se investiga que originó este aparatoso accidente.

Camión Línea Nezahualcóyotl sale del camino y termina al fondo de una barrancaCamión Línea Nezahualcóyotl sale del camino y termina al fondo de una barranca. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En la carretera San Marcos-Teocelo un autobús de Línea Nezahualcóyotl cayó en la barranca Matlacóbatl. Se reportan 3 heridos quienes fueron trasladados a un hospital cercano.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+