Capufe y Guardia Nacional Indican en Cuáles Carreteras Hay Cierres y Bloqueos

Distintas carreteras de México presentan cierres, bloqueos y modificaciones a la circulación, situación que puede generar retrasos para quienes realizan viajes por autopistas.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó sobre afectaciones relacionadas con la presencia de manifestantes, accidentes y los trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo en ciertos puntos.

De acuerdo con los reportes difundidos por Capufe, estas son las afectaciones registradas este martes:

9:15 horas. En la autopista Córdoba-Veracruz, del kilómetro 48 al 55, se mantiene circulación en contraflujo debido a trabajos de mantenimiento. Capufe pidió a los conductores atender las indicaciones viales y manejar con precaución mientras permanecen las labores en este tramo.

9:09 horas. En el kilómetro 178, de la Autopista Tehuacán-Oaxaca, a la altura del poblado de Nochixtlán, se reporta cierre a la circulación en ambos sentidos debido a la presencia de manifestantes.

La afectación se extiende a las plazas de cobro Barranca Larga y Ventanilla, donde permanece el cierre de circulación en ambos sentidos.

En la plaza de cobro Puente El Caracol, en la Carretera Ciudad Alemán-Tuxtepec, también se registra cierre a la circulación en ambos sentidos por la presencia de manifestantes.

6:28 horas. Un tráiler volcó sobre la carretera federal México-Puebla, a la altura de la colonia Lomas de Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa. El accidente no dejó personas lesionadas, aunque generó afectaciones a la circulación en la zona.

FBPT