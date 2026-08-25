Movilidad

Capufe y Guardia Nacional Indican en Cuáles Carreteras Hay Cierres y Bloqueos

Trabajos de mantenimiento e incidentes provocan afectaciones en distintos tramos carreteros; autoridades piden a los automovilistas tomar precauciones

Tránsito en la carretera Celaya-Querétaro.Tránsito en la carretera Celaya-Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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