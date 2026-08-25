EUA Entrega a México a 10 Personas Buscadas por Diversos Delitos y Vinculadas con Cárteles

La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos de América (EUA) sigue dando resultados, y ahora el embajador Ronald Johnson fue quien dio a conocer una muestra de colaboración y coordinación: el envío a nuestro país de 10 personas presuntamente buscadas por delitos y vinculadas con cárteles.

“Nuestra cooperación está dando resultados: menos delincuentes en nuestras calles, mayor rendición de cuentas y comunidades más seguras”, indicó el embajador Johnson en redes sociales.

El funcionario estadounidense explicó que los detenidos eran buscados en varios estados de la República mexicana, acusados de delitos graves, entre ellos: secuestro, delitos contra la salud, delitos con armas de fuego y actividades relacionadas con cárteles.

Sin embargo, el embajador no dio más detalles de las fechas o lugares de las detenciones de los fugitivos que ahora "enfrentan a la justicia en México".

Agregó que "cuando Estados Unidos y México trabajan juntos, los criminales no tienen dónde esconderse".

Cabe destacar que ayer, el Gobierno de Estados Unidos, a través del embajador Ronald Johnson, reconoció a las autoridades mexicanas por la captura de 20 personas presuntamente relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante operativos simultáneos en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán.

Con información de N+

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