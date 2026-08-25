Seguridad

EUA Entrega a México a 10 Personas Buscadas por Diversos Delitos y Vinculadas con Cárteles

Los detenidos están acusados por delitos graves; enfrentarán sus procesos en México

EUA entrega a México a 10 personasEUA entrega a México a 10 fugitivos, Foto: X @USAmbMex

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EUA entrega a México 10 buscados por delitos graves. La cooperación entre ambos países fortalece la seguridad y rendición de cuentas.

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