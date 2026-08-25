Seguridad

Autoridades Mantienen Operaciones en Mexicali Tras Alerta de Seguridad de EUA y Canadá

La Policía Municipal reforzó controles de acceso en la Comandancia Central como medida preventiva

Autoridades Mantienen Operaciones en Mexicali Tras Alerta de Seguridad de EUAAutoridades Mantienen Operaciones en Mexicali Tras Alerta de Seguridad de EUA | Foto: N+

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