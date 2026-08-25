Autoridades Mantienen Operaciones en Mexicali Tras Alerta de Seguridad de EUA y Canadá

Autoridades de Baja California informaron que no se han registrado hechos sospechosos relacionados con la alerta emitida por el Gobierno de Estados Unidos y más tarde la de Canadá, sobre posibles amenazas en Mexicali.

El secretario de Seguridad Ciudadana y el director de la Policía Municipal señalaron que las actividades cotidianas y el flujo vehicular se mantienen con normalidad en la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la única instancia que confirmó la suspensión de labores es el Poder Judicial de la Federación, mientras que las dependencias estatales y municipales mantienen sus actividades.

El director de la Policía Municipal, Luis Felipe Chan, informó que como medida preventiva se reforzó la seguridad en la Comandancia Central. Para ingresar a las instalaciones se solicita identificación y algunos accesos fueron cerrados.

El secretario de Seguridad Ciudadana, general de brigada Laureano Carrillo Rodríguez, encabezó una reunión con integrantes del Centro Coordinador Operativo Estatal (CECOE), donde se revisaron las acciones implementadas a partir de la alerta.

Las autoridades mantienen comunicación con el Gabinete Nacional de Seguridad y con el Gobierno de Estados Unidos, además de reforzar los protocolos de prevención, seguimiento y análisis de información con apoyo de las áreas de inteligencia.

De acuerdo con la Mesa de Seguridad de Baja California, las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia mantienen sus actividades con normalidad en Mexicali.

De manera paralela, continúan los recorridos preventivos y las acciones operativas en distintos puntos de la ciudad y el Valle de Mexicali como parte de las labores de vigilancia.

Las autoridades solicitaron a la población mantener la calma, atender únicamente información difundida por canales oficiales y evitar compartir contenidos que no hayan sido verificados.

También alertaron sobre publicaciones en redes sociales que podrían utilizar imágenes, videos o materiales modificados mediante herramientas de inteligencia artificial para generar confusión entre la población.

La Mesa de Seguridad señaló que continuará la coordinación entre las instituciones que participan en las labores de seguridad para dar seguimiento a cualquier información relacionada con la alerta y mantener la capacidad de respuesta ante alguna situación que pudiera representar un riesgo.

La noche del lunes 24 de agosto, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de viaje debido a una información a una amenaza, mientras que este día, se sumó el gobierno de Canadá al pedir a sus ciudadanos extremar precauciones "debido a los altos niveles de delincuencia y secuestros".

Información David Mena

APG