Sacan de un Hospital a 'El Lápiz', Herido de Bala, Antes de su Detención por la SSC

Dairon Daniel "N", alias "El Lápiz", presunto integrante de "La AntiUnión", fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México horas después de que conocidos suyos lo sacaran del hospital Rubén Leñero, donde había sido intervenido quirúrgicamente por impactos de bala en ambas piernas.

La detención ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, junto con la de Laura Dalila "N" y José Eduardo "N", en posesión de un arma de fuego corta y aparente marihuana.

Efectivos de la SSC realizaban un recorrido de vigilancia contra delitos de alto impacto en la colonia Casco de Santo Tomás cuando, en la esquina de la calle Manuel Carpio y la avenida De los Maestros, ubicaron un automóvil color vino estacionado con las ventanas abiertas y permiso provisional, del que emanaba un olor característico a marihuana.

Al acercarse, los policías observaron que la conductora y el copiloto fumaban cigarrillos elaborados de forma artesanal, mientras que en los asientos traseros viajaba un joven con férulas en ambas piernas —el mismo que, momentos antes, había sido retirado de un hospital cercano tras una intervención quirúrgica.

Ante un posible hecho delictivo, los oficiales realizaron una revisión preventiva a los tres ocupantes, en la que hallaron 15 bolsitas y alrededor de un kilogramo de un vegetal verde y seco con las características de la marihuana, además de un arma de fuego corta y un teléfono celular.

La mujer, de 30 años, y los dos hombres, de 25 y 20 años, fueron detenidos, se les leyeron sus derechos y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con lo asegurado, para determinar su situación jurídica.

Uno de los detenidos podría estar relacionado con un grupo delictivo que opera en la zona centro y que mantiene una disputa territorial con otra célula dedicada a la venta y distribución de narcóticos, la extorsión y el homicidio.