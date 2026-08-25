Seguridad

Sacan de un Hospital a 'El Lápiz', Herido de Bala, Antes de su Detención por la SSC

Los otros dos detenidos portaban droga y un arma corta en la colonia Casco de Santo Tomás

Sacan de un Hospital a 'El Lápiz', Herido de Bala, Antes de su Detención por la SSCDairon Daniel 'N', alias 'El Lápiz', tras su detención por elementos de la policía capitalina. Foto: SSC-CDMX
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