Lluvias Fuertes Convierten en Arroyos las Calles de Los Cabos, BCS

El ingreso de núcleos de tormenta a Los Cabos, Baja California Sur, provocó la tarde de este martes lluvias fuertes y vientos que generaron arroyos y bajada de agua en avenidas del municipio, según reportó Protección Civil de Los Cabos.

Protección Civil de Los Cabos informó que se registra bajada de agua por avenidas principales, desde la zona de Zacatal hasta Rosarito, y pidió a los automovilistas manejar con precaución y encender las luces intermitentes.

La corporación había reportado minutos antes el ingreso de núcleos de tormenta al municipio de Los Cabos, con vientos fuertes en la zona que va de San Bernabé a Santa Anita. La dependencia señaló que existe probabilidad de lluvias ligeras a fuertes con actividad eléctrica, dependiendo de la zona, y pidió a la población tomar precauciones.

El radar de Los Cabos, operado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través del Servicio Meteorológico Nacional, detectó a las 11:55 horas ecos de reflectividad en color naranja y rojo, asociados a lluvias fuertes, en los municipios de Los Cabos y La Paz, en su zona sur. Los ecos verdes correspondieron a lluvia y los amarillos a chubascos; el organismo indicó que se desplazaban hacia el oeste durante la siguiente hora.

CONAGUA advirtió que las lluvias fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y rachas de viento, con riesgo de encharcamientos e inundaciones.