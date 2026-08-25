Cambio climático

Lluvias Fuertes Convierten en Arroyos las Calles de Los Cabos, BCS

Protección Civil de Los Cabos reporta vientos fuertes de San Bernabé a Santa Anita

Lluvias Fuertes Convierten en Arroyos las Calles de Los Cabos, BCSArroyo de agua y lodo cubre una calle de Los Cabos, Baja California Sur, tras el paso de lluvias fuertes registradas la tarde de este martes. Foto: Protección Civil de Los Cabos
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