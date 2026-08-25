Marchas

Convocan a Marcha Nacional por Ayotzinapa: A Esta Hora Inicia

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos convocaron a una movilización en la capital bajo la consigna "Vivos se los llevaron, vivos los queremos"

Padres de los 43 normalistas.Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Hemiciclo a Juárez. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+