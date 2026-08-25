Convocan a Marcha Nacional por Ayotzinapa: A Esta Hora Inicia

A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, madres y padres de los normalistas realizarán este miércoles una Marcha Nacional en la Ciudad de México.

La movilización forma parte de las acciones para exigir verdad y justicia por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

La marcha comenzará a las 16:00 horas del 26 de agosto. La convocatoria está dirigida a organizaciones sociales, colectivos y personas que deseen sumarse a la movilización bajo la consigna: "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!"

La movilización tendrá como punto de partida el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, y avanzará hacia el Hemiciclo a Juárez.

Considera que por tratarse de una marcha multitudinaria, se prevén afectaciones a la circulación vehicular en las vialidades por las que avance el contingente.

Dicha movilización ocurre en el contexto de las demandas de las familias para que continúen las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes y se esclarezcan las responsabilidades de los funcionarios y personas involucradas en el caso.

Las actividades relacionadas con la jornada por Ayotzinapa continuarán el jueves 27 de agosto, cuando se tiene programado un acto político en Iguala, Guerrero.

La concentración está prevista para las 12:00 horas en la Estela de los Caídos, como parte de las acciones de las familias y organizaciones para mantener la exigencia de justicia por la desaparición de los 43 estudiantes.

FBPT