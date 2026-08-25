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Maestros de BC Paran Labores por Adeudos a Interinos; Condicionan Regreso a Clases

La suspensión alcanza alrededor de 350 escuelas y docentes advirtieron que podrían no iniciar el ciclo escolar si los pagos no son resueltos este viernes

Maestros de BC Paran Labores por Adeudos a Interinos; Condicionan Regreso a ClasesMaestros de BC Paran Labores por Adeudos a Interinos; Condicionan Regreso a Clases | Foto: N+

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