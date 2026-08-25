Maestros de BC Paran Labores por Adeudos a Interinos; Condicionan Regreso a Clases

Docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Baja California iniciaron un paro de labores para exigir el pago de salarios pendientes a maestros interinos.

De acuerdo con los docentes, la suspensión de actividades alcanza alrededor de 350 escuelas en distintos municipios del estado, mientras mantienen mesas de trabajo para definir las acciones que seguirán ante sus demandas.

Además del pago a los maestros interinos, los integrantes de la CNTE solicitaron revisar los protocolos de seguridad implementados en los planteles educativos, al señalar que no fueron consultados durante su elaboración.

En Tijuana, los docentes permanecerán en mesas de trabajo afuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación, donde buscan establecer y enviar un posicionamiento oficial sobre sus peticiones.

Los maestros señalaron que esperan que los adeudos sean resueltos a más tardar este viernes. De no concretarse el pago, advirtieron que podrían no iniciar el nuevo ciclo escolar el próximo lunes.

La suspensión de labores se mantiene mientras los docentes esperan una respuesta de las autoridades educativas respecto a sus demandas.

Información Perla Velázquez

APG