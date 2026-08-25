Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de Carrito en Zona Centro de Tijuana

Un hombre fue localizado sin vida dentro de un carrito en el área de un parque ubicada sobre la calle Primera, en la Zona Centro de Tijuana.

El hallazgo fue reportado al número de emergencias 9-1-1 por un trabajador del municipio que realizaba labores de mantenimiento en el lugar y observó a la persona dentro del carrito.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron la presencia del hombre sin vida.

De acuerdo con información preliminar de la Agencia Estatal de Investigación, la víctima presentaba huellas de violencia, por lo que el caso fue registrado como homicidio doloso.

La zona fue resguardada mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes para obtener mayores datos y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad de la víctima ni sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

Información Pamela Mercado

APG