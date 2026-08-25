Homicidios

Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de Carrito en Zona Centro de Tijuana

El cuerpo fue encontrado cerca de las escaleras que conducen hacia El Chaparral y presentaba huellas de violencia

Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de Carrito en Zona Centro de TijuanaLocalizan a Hombre Sin Vida Dentro de Carrito en Zona Centro de Tijuana | Foto: N+

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