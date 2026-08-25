Homicidios

Asesinan a un Hombre con Seis Disparos en el Centro de Calpulalpan, Tlaxcala

Se registró un ataque armado en la Avenida General Ignacio Zaragoza cerca del Mercado Municipal, el cual provocó la muerte de Alejando 'N'.

Asesinan a un hombre en el centro de Calpulalpan, Tlaxcala.Autoridades investigan homicidio ocurrido en Calpulalpan, Tlaxcala. Foto: Gobierno Municipal Calpulalpan | Ilustrativa

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La policía investiga el homicidio de Alejandro 'N' y busca a los responsables que huyeron en motocicleta.

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