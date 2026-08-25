Asesinan a un Hombre con Seis Disparos en el Centro de Calpulalpan, Tlaxcala

Un presunto ataque directo dejó sin vida a un hombre al interior de su vehículo cerca del Mercado Municipal en la colonia Centro de Calpulalpan, Tlaxcala.

Sujetos armados detonaron al menos seis disparos en contra de una persona que se encontraba en la Avenida General Ignacio Zaragoza, para después proceder a darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

Testigos del ataque armado dieron aviso al número de emergencias al rededor de las 17:45 horas del lunes 24 de agosto, por lo que el cuerpo de emergencias se movilizó a la zona centro del municipio.

La víctima resultó gravemente lesionada por impactos de bala por lo que fue trasladado a bordo de un vehículo particular al Hospital General de Calpulalpan para una atención especializada.

Durante su ingreso, personal médico confirmó que el masculino ya no presentaba signos vitales, por lo que elementos de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al nosocomio para realizar las diligencias y los protocolos correspondientes.

De manera simultanea, la Policía Municipal de Calpulalpan acordonó la escena del crimen mientras las instancias correspondientes aseguraron el vehículo color blanco del hoy occiso y resguardaron los indicios balísticos.

El Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Justicia de Tlaxcala abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado tras la muerte del hombre.

Más tarde, se confirmó que el masculino fue identificado como Alejando 'N' alias 'El Moncas', de 33 años de edad.

En cuanto al paradero de los atacantes, permanece como desconocido por lo que las indagatorias seguirán en curso para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Con información de N+

MCS