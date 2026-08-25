Homicidios

Localizan a Persona Sin Vida Dentro de Vehículo Abandonado en Ciudad Juárez

El cuerpo de la víctima fue localizado envuelto en cinta adhesiva, por lo que hasta el momento no ha sido posible determinar si se trata de un hombre o una mujer.

Localizan a Persona Sin Vida Dentro de Vehículo AbandonadoLocalizan a Persona Sin Vida Dentro de Vehículo Abandonado. Foto: N+

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Hallazgo en Ciudad Juárez: encuentran cuerpo envuelto en cinta adhesiva dentro de vehículo abandonado.

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