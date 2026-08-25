Localizan a Persona Sin Vida Dentro de Vehículo Abandonado en Ciudad Juárez

La mañana de este martes, fue localizado un vehículo abandonado con una persona sin vida en su interior, en el cruce de las calles Camino Barcelona y Camino de Santiago, del fraccionamiento Jardines de Aragón, en Ciudad Juárez.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes informaron que el cuerpo de la víctima se encontraba en la parte posterior de la camioneta, envuelto con cinta adhesiva.

Ante esta situación, los agentes procedieron a asegurar la zona en conjunto con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de facilitar las labores del personal de Criminalística de la Fiscalía General del Estado.

También se solicitó la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa real de muerte.

En el lugar se informó que, debido a las condiciones en las que fue localizado el cuerpo, hasta el momento no ha sido posible establecer el sexo de la víctima. Las autoridades correspondientes realizarán las pruebas necesarias para determinarlo y posteriormente darán a conocer los resultados.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos ni se ha establecido la identidad de los responsables, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer el homicidio.