Homicidios

Hombre es Vinculado a Proceso Tras Atacar a Dos Familiares y Policía en Salamanca

Enrique ’N’ será enjuiciado por el delito de feminicidio, tentativa de homicidio y homicidio grado de tentativa en el estado de Guanajuato.

Hombre es Vinculado a Proceso Tras Atacar a Dos de Sus Familiares y a Una Policía en Salamanca.Hombre es Vinculado a Proceso Tras Atacar a Dos de Sus Familiares y a Una Policía en Salamanca. Foto: N+

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Enrique ’N’ será enjuiciado por el delito de feminicidio, tentativa de homicidio y homicidio grado de tentativa en el estado de Guanajuato.

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