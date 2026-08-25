Hombre es Vinculado a Proceso Tras Atacar a Dos Familiares y Policía en Salamanca

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso de Enrique ’N’, señalado como probable responsable de feminicidio, tentativa de homicidio y homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos.

Fue la noche del pasado 21 de agosto cuando el hombre atacó con un machete a una familiar dentro de un domicilio, provocando su muerte.

Posteriormente, lesionó a otro familiar y a una policía municipal que acudió al lugar al recibir el reporte.

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Tras un operativo entre elementos de diversas corporaciones, Enrique ’N’ fue detenido por elementos de seguridad y permanecerá en prisión preventiva durante el proceso.

El juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo que Enrique ’N’ tendrá que pasar en prisión