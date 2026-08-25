Política

Sheinbaum Explica que Alerta de EUA en Mexicali fue por ‘Información de sus Agencias’

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay información que confirme el motivo de la alerta que activó Estados Unidos en Mexicali

La presidenta Claudia SheinbaumLa presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera del 25 de agosto de 2026. Foto: EFE

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¿Qué pasa en Mexicali? EUA emite alerta por posible grupo delictivo, pero Sheinbaum asegura que no hay confirmación. Autoridades locales en vigilancia.

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