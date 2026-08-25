Sheinbaum Explica que Alerta de EUA en Mexicali fue por ‘Información de sus Agencias’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó durante la conferencia mañanera que la alerta de seguridad que Estados Unidos de América (EUA) activó en Mexicali fue por información de sus propias agencias.

“Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí, no estaba asegurada (la presencia) y pues con información de sus propias agencias la embajada de Estados Unidos emitió una alerta”, destacó la presidenta.

Indicó que tanto la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, como el Gabinete de Seguridad estuvieron pendientes de la situación, sin que hubiera alguna confirmación.

“Pero no hay algo específico”, señaló Sheinbaum Pardo.

Añadió que “no hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sino sencillamente estar atentos y con vigilancia en Mexicali”.

Ante este hecho, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aclaró que hasta el momento no ha identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población.

Explicó que se mantiene el intercambio de información con autoridades de Estados Unidos para verificar y atender oportunamente cualquier indicio relacionado con esta alerta.

Como medida preventiva se reforzaron las acciones de patrullaje y vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali.

El Gabinete de Seguridad exhortó a la población a mantener la calma, informarse mediante fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas.

Con información de N+