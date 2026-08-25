Seguridad

Detienen a Hombre que Arrastraba a su Amigo Envuelto en Bolsa de Plástico en Lindavista

El joven de 23 años de edad fue captado en la calzada Ticomán y la avenida Insurgentes Norte

Patrulla de la SSC en calles de la Ciudad de México. Foto: N+Patrulla de la SSC en calles de la Ciudad de México. Foto: N+
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