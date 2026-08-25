Detienen a Hombre que Arrastraba a su Amigo Envuelto en Bolsa de Plástico en Lindavista

Un hombre fue detenido cuando arrastraba a una persona inconsciente envuelta en una bolsa de plástico en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX).

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina detalló que los hechos ocurrieron en la calzada Ticomán y la avenida Insurgentes Norte.

En ese punto, un joven de 23 años de edad, en aparente situación vulnerable, fue captado arrastrando a un hombre.

El detenido dijo que su amigo no respondía a los llamados, por lo que lo envolvió en una bolsa de plástico para llevarlo con sus familiares.

La SSC indicó que por lo anterior se dio parte al agente del Ministerio Público, para los peritajes correspondientes y la zona fue acordonada.

El sujeto fue detenido, informado de sus derechos de ley y quedó a disposición de las autoridades ministeriales para definir su situación jurídica y las investigaciones correspondientes, agregó la dependencia.

SPB