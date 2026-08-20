Nopal, Alimento con Increíbles Beneficios a la Salud: 5 Propiedades Medicinales

¿Sabías que además de su versatilidad culinaria, el nopal tiene diversos beneficios a la salud? Este producto endémico de México ha sido parte de la cocina desde tiempos ancestrales, pero su uso se ha diversificado también a sectores como la cosmética y la industria farmacéutica.

De acuerdo con expertos, consumir nopal tiene grandes beneficios por sus diversas propiedades medicinales, por lo que aquí te contamos algunas de ellas para que consideres incluirlo en tu dieta. ¡Toma nota!

Los nopales se caracterizan por sus tallos planos o pencas en forma de paletas; están cubiertos de pequeños grupos de pelos rígidos, llamados gloquidios, y también de espinas.

En nuestro país, los principales productores son Morelos, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Además, se exporta a países como Corea del Sur, República Checa, Malasia, Japón, Países Bajos, Alemania, Italia, Hong Kong, Canadá y Chile.

En un artículo en su página web, la Sader incluyó al nopal en la lista de plantas medicinales y opciones para cuidar la salud de forma natural.

Según la dependencia, el uso de plantas “es una buena forma de prevenir enfermedades, complementando los beneficios con una buena alimentación y algo de ejercicio”.

Así, enlistó estas cinco propiedades del nopal:

Ayuda a regular los niveles de azúcar, combatir problemas de gastritis, bajar de peso, cicatrizar heridas pequeñas y en forma de jarabe ayuda a disminuir la tos.

De acuerdo con la Sader, el nopal es mucho más que un cactus comestible, "es una fuente de salud, sabor y sostenibilidad", con beneficios que promueven el bienestar:

Fuente de fibra soluble e insoluble : Ayuda a mejorar la digestión, prevenir el estreñimiento y mantener los niveles de azúcar en la sangre estables. La fibra contribuye a una sensación de saciedad prolongada, lo que puede ser beneficioso para quienes buscan controlar su peso.

Rico en nutrientes esenciales : Vitamina C que fortalece el sistema inmunológico y contribuye a la formación de colágeno; vitamina A, importante para la visión y la salud de la piel; y minerales como el calcio y el magnesio, fundamentales para la salud ósea y muscular.

Compuestos antioxidantes como los polifenoles y los flavonoide s: Gracias a ello el nopal ayuda a combatir el estrés oxidativo, protegiendo las células del daño causado por los radicales libres y contribuyendo así a la prevención de enfermedades crónicas.

Además, "es opción ideal para quienes siguen dietas de control de peso, ya que es bajo en calorías pero rico en nutrientes, lo que lo convierte en un alimento nutritivo y satisfactorio".

SPB