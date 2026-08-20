Salud

Nopal, Alimento con Increíbles Beneficios a la Salud: 5 Propiedades Medicinales

Expertos destacan los beneficios de consumir este cactus, que ha estado presente en la cocina mexicana desde tiempos ancestrales

Nopales con espinas en la Feria del Nopal en el Monumento a la Revolución en junio 2025. Foto: CuartoscuroNopales con espinas en la Feria del Nopal en el Monumento a la Revolución en junio 2025. Foto: Cuartoscuro
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5 Beneficios del Nopal a la Salud: Conoce las Propiedades Medicinales de Este Alimento