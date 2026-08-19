Árnica para Desinflamar: Así Puedes Usar Esta Planta Medicinal en Golpes

En México existen cientos de plantas medicinales que puedes usar ya que tienen sustancias curativas, además de que son de herencia prehispánica.

Cabe destacar que muchas personas buscan remedios naturales para recuperar su salud, por lo que utilizan plantas medicinales en síntomas y enfermedades, lo que se suma a una buena alimentación y ejercicio diario.

En el territorio mexicano hay una gran diversidad plantas, algunas con propiedades medicinales, este conocimiento se ha transmitido de generación en generación, de forma que siguen siendo utilizadas, entre ellas encontramos el árnica.

La planta de árnica es una excelente opción para desinflamar, sobre todo cuando sufrimos golpes leves, contusiones, esguinces, incluso en problemas reumáticos, heridas, hematomas y dolor.

De acuerdo con el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de una planta de hasta un metro de altura con pelos en el tallo. Frecuentemente las hojas son más largas que anchas. Las flores están agrupadas en una cabezuela con cerca de 150 flores, todas colocadas en un disco, parecidas a las margaritas.

La planta es originaria de México y puede darse en clima cálido, semicálido, semiseco y templado, por lo que es fácil encontrarla en diversas regiones del país.

Para desinflar un golpe interno se le usa a manera de té, aunque para golpes externos y contusiones también se puede aplicar en maceración o en forma de pomada, que se hace con la planta molida revuelta con manteca.

El árnica tine propiedades tan potentes que incluso puedes auxiliar en el tratamiento de cáncer de colon, de acuerdo con investigadores de la UNAM que descubrieron que derivados del árnica mexicana tienen un alto efecto tóxico sobre las células del cáncer de colon.

Toma en consideración que si el árnica no está dando el resultado que deseas, es mejor acudir con un especialista de la salud, para que te recete algo adecuado.

Con información de N+

Rar