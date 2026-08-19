Salud

Árnica para Desinflamar: Así Puedes Usar Esta Planta Medicinal en Golpes

La planta de árnica es originaria de México y tiene potentes propiedades medicinales para desinflamar

Uso de árnica para desinflamar golpesUso de árnica para desinflamar golpes. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El árnica, herencia prehispánica de México, es ideal para tratar golpes y esguinces. Descubre cómo aprovechar sus propiedades medicinales en tu día a día.

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