Por Adicción a Dispositivos Móviles Tratan a Menores en Centro de Rehabilitación

Se prevé que este miércoles se lleve a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León el primero de los tres foros regionales para discutir el impacto de dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas.

El Gobierno federal convocó a foros en Chiapas, el 3 de septiembre y en Guerrero, el 17 del mismo mes.

Estos encuentros contribuirán a construir la propuesta que se llevará al Congreso de la Unión para regular el uso de plataformas digitales entre los menores de edad, el segmento más vulnerable a los efectos adictivos de dispositivos y redes.

Sofía tiene 14 años y lleva siete meses internada en un centro de rehabilitación donde recibe tratamiento, para el uso problemático del celular.

“Hubo varias veces en las que no dormía definitivamente nada por estar viendo el teléfono, me despertaba, lo primero que hacía era revisar mis redes sociales”, aseguró.