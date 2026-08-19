Por Adicción a Dispositivos Móviles Tratan a Menores en Centro de Rehabilitación

Se prevé que este miércoles se lleve a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León el primero de los tres foros regionales para discutir el impacto de dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas.
El Gobierno federal convocó a foros en Chiapas, el 3 de septiembre y en Guerrero, el 17 del mismo mes.
Estos encuentros contribuirán a construir la propuesta que se llevará al Congreso de la Unión para regular el uso de plataformas digitales entre los menores de edad, el segmento más vulnerable a los efectos adictivos de dispositivos y redes.
Sofía tiene 14 años y lleva siete meses internada en un centro de rehabilitación donde recibe tratamiento, para el uso problemático del celular.
“Hubo varias veces en las que no dormía definitivamente nada por estar viendo el teléfono, me despertaba, lo primero que hacía era revisar mis redes sociales”, aseguró.
En el Centro de Formación y Restauración Casa de María, en la Ciudad de México, reportan que 51 de los 64 menores internados llegaron con antecedentes de uso problemático del celular.
Especialistas aseguran que el uso problemático de dispositivos móviles es considerado una adicción, al presentar conductas compulsivas y mecanismos de gratificación.
Mariana Gutiérrez de la Facultad de Psicología de la UNAM, indicó:
“Incluso hablan de esto que llamamos síndrome de abstinencia, que cuando no lo tienes a la mano empiezas a tener como reacciones incluso fisiológicas y ansiedad”
Santiago de 19 años reconoce que su uso compulsivo del celular, derivó en otras conductas perjudiciales, como dejar la escuela y el trabajo.
“Básicamente me levantaba nada más, ya ni desayunaba y ya nomás iba y otra vez a jugar, a jugar a jugar”, explicó
Edgar Mauricio Laguna dirige el Centro de Rehabilitación Transformación, en Irapuato, Guanajuato, donde 46 de los 115 jóvenes internados llegaron con antecedentes de uso problemático de dispositivos móviles.
“Entreno mentes, cerebros, estados emocionales, temperamentos, nivelaciones, eso es lo que entreno con los chicos dentro del proceso, les cuesta trabajo porque pues hay altibajos” señaló.
Santiago lleva un año internado en este centro y será dado de alta en los próximos días.
“Aquí te ayudan a buscar otro tipo de recompensas, me voy a esperar un buen tiempo y ver qué tanto avance puedo tener allá afuera sin teléfono y ya viendo realmente si puedo pues voy a optar por tener un teléfono, pero para lo primordial”, aseguró.
Actualmente México mantiene un debate sobre cómo regular el uso de celulares y plataformas digitales entre menores; mientras que algunos plantean restricciones, algunos especialistas sugieren permitirlo bajo una finalidad educativa y supervisada.
Como refiere Mariana Gutiérrez de la Facultad de Psicología de la UNAM:
“Yo diría que lo importante es el acompañamiento con información y con sensibilidad para no ser punitivo nada más, como adulto, pues es difícil que tú le digas a un menor o a un joven que controle el consumo del dispositivo si tú también estás haciendo un uso exagerado y si tú tampoco te estás acercando a convivir”
Con información de Víctor Valles-Mata, Adrián Tinoco y Fernando Guillén.