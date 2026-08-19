Salud

Por Adicción a Dispositivos Móviles Tratan a Menores en Centro de Rehabilitación

Especialistas afirman que el uso problemático de dispositivos móviles es considerado una adicción, al mostrar conductas compulsivas y mecanismos de gratificación

Menores con adicción a dispositivos móviles son tratados en centros de rehabilitación.Menores con adicción a dispositivos móviles son tratados en centros de rehabilitación. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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