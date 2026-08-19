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Suspenden al Tenista Australiano Nick Kyrgios por Dar Positivo a Cocaína

Un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje confirmó la presencia de un metabolito de la cocaína

Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaínaNick Kyrgios fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína. Foto: Reuters

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