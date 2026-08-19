Política

Aprueba INE Anteproyecto de Presupuesto para 2027: Pedirá Más de 47 Mil MDP

Casi 11 mil millones de pesos serán entregados a los ocho partidos políticos nacionales y para candidaturas independientes para campañas y gastos ordinarios

Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Foto: Cuartoscuro

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