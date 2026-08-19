Aprueba INE Anteproyecto de Presupuesto para 2027: Pedirá Más de 47 Mil MDP

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó su Anteproyecto de Presupuesto para 2027, en el que solicita 47 mil 10 millones 663 mil 461 pesos.

De esa cantidad, explicó la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos, que equivale al 23% del total, será entregado a los ocho partidos políticos nacionales y en su caso, candidaturas independientes, para campañas y gastos ordinarios.

Otro 10% solo se pide de manera precautoria por si el INE debe organizar una consulta popular o de revocación de mandato, que equivale a 4 mil 736 millones de pesos.

Para el gasto ordinario del INE, se prevén 14 mil 36 millones de pesos, que asciende al 30% del total que solicitará el organismo electoral.

Cada peso corresponde a una responsabilidad del Instituto, aseguró la consejera presidenta y dijo que se trata de un presupuesto atípico en el que se incluyen recursos que se utilizarán para cuatro procesos electorales.

“Por primera vez, el Instituto incluye en el presupuesto cuatro procesos electorales. El venidero del 2027, junto con el concurrente 2027 local, el judicial del 2028 que iniciamos el 2027, y los locales del 2028, cuatro gubernaturas, que también iniciamos en el año 2027, es decir, no tiene punto de comparación el ejercicio que acaba de hacer el Instituto.

"Para la organización de los cuatro procesos electorales de 2027 y el inicio de procesos electorales locales de 2028, donde se renovarán cuatro gubernaturas y se celebrarán 25 elecciones judiciales locales, este Instituto, por medio de la cartera institucional de proyectos, está presupuestando 17 mil 395 millones de pesos, es decir, el 37% del monto solicitados”.

Los consejeros explicaron que la organización de las elecciones y el financiamiento a los partidos se ajustó con el alza en el precio de la UMA y el incremento del padrón electoral pues se incorporarán poco más de 10 millones de personas para superar los 102 millones de electores.

La presidenta Guadalupe Taddei señaló que “para el ejercicio fiscal 2024, se solicitaron alrededor de 14 mil 20 millones de pesos de presupuesto. Para 2027, se proponen 14 mil 36 millones. La diferencia es alrededor del punto uno por ciento. Ahora también es importante señalarlo, el costo de una elección no depende solo de cuántos cargos aparecen en la boleta, depende de la ciudadanía, las casillas, el territorio y el personal. La Lista Nominal pasa de 98 millones a 102 millones. Las casillas pasan de 170 mil a 176 mil, y se prevé contratar aproximadamente 51 mil supervisores y capacitadores electorales y asistentes electorales”.

Respecto al financiamiento público que recibirán los partidos políticos se dividirá así:

2 mil 363 millones 799 mil 512 pesos serán para que los 8 partidos políticos nacionales hagan campaña para la Cámara de Diputados.

8 mil 379 millones 49 mil 546 pesos corresponderán a sus actividades ordinarias, especiales y prerrogativas postal y telegráfica.

Y cada partido recibirá el siguiente financiamiento para elecciones y su funcionamiento ordinario:

Morena: 3 mil 604 millones 879 mil 379 pesos

PAN: mil 803 millones 719 mil 207 pesos.

PRI: mil 372 millones 658 mil 861 pesos.

Movimiento Ciudadano: mil 354 millones 671 mil 353 pesos

PVEM: mil 167 millones 16 pesos.

PT: 946 millones 466 mil 25 pesos.

Somos México: 246 millones 644 mil pesos para cada uno.

PAZ: 246 millones 644 mil pesos para cada uno.

Candidaturas independientes: una partida de 47 millones 275 mil 990 pesos.

Este financiamiento es exclusivamente para los partidos y candidatos a nivel nacional. Los partidos locales reciben otro financiamiento para sus actividades ordinarias y proselitistas.

Uuc Kib Espadas, consejero electoral INE, dijo: “Somos un país muy grande, desarrollar elecciones íntegras en un país de este tamaño cuesta, y no cuesta un exceso. Es un presupuesto que pretende cubrir mínimamente, hay que decirlo, no incluye excesos de ningún tipo”.

La presidenta del INE lo envió a la presidenta Claudia Sheinbaum a fin de que lo incluya en el Proyecto de Presupuesto que enviará a la Cámara de Diputados.

Con información de Claudia Flores

ICM