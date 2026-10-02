Política

Avanza en Senado Reforma para Garantizar Pensión por Viudez a Personas en Concubinato

La Comisión de Seguridad Social aprobó cambios a la Ley del ISSSTE para eliminar restricciones al acceso de concubinas y concubinarios

Sesión Cámara de SenadoresEl dictamen fue aprobado con nueve votos a favor. Foto ilustrativa: Cuartoscuro

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La Comisión de Seguridad Social busca garantizar pensión por viudez a concubinos. Elimina barreras inconstitucionales según la SCJN.

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