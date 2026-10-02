Accidentes

Adulta Mayor Muere Atropellada en Colonia 31 de Diciembre en Guadalupe, NL

La conductora presuntamente responsable fue detenida por elementos de seguridad

AtropelloAutoridades ya investigan como ocurrió el atropello. Foto: N+

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