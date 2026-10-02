Adulta Mayor Muere Atropellada en Colonia 31 de Diciembre en Guadalupe, NL

Una mujer de la tercera edad murió luego de ser atropellada por una camioenta cuando intentaba cruzar la calle Francisco Villa, a la altura de Alfredo González, en la colonia 31 de Diciembre, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Testigos señalaron que la mujer habría sido impactada por dicha camioneta que presuntamente circulaba a exceso de velocidad. Tras el accidente, se pidió el apoyo de las autoridades de rescate y paramédicos para atender a la víctima.

Al llegar al lugar, los paramédicos valoraron a la mujer y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía y Tránsito de Guadalupe acordonaron el área para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento la mujer fallecida no ha sido identificada por las autoridades. El sitio permanece bajo resguardo mientras el personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) realiza los trabajos correspondientes para recabar evidencias y esclarecer cómo ocurrió el accidente.

La conductora de la camioneta que atropelló a la mujer fue detenida y trasladada a las instalaciones correspondientes, donde se determinará su situación legal. Se espera que durante las próximas horas las autoridades den a conocer más detalles sobre el accidente y la detención.