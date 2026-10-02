Accidentes

Conductor Veracruzano Muere en Accidente en Autopista de Guerrero

El operador de un autobús de pasajeros perdió la vida luego de impactar la unidad que manejaba contra un tráiler

Conductor Veracruzano Muere en Accidente en Autopista de GuerreroEl fallecimiento de Giovany causó consternación entre sus familiares y habitantes de la región. Foto: Yonathan Bautista

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Conductor veracruzano muere tras colisión de autobús con tráiler. El hecho ocurrió en una autopista de Guerrero.

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