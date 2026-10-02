Conductor Veracruzano Muere en Accidente en Autopista de Guerrero

Eder Giovany 'N', conductor de un autobús de la línea Futura y originario del municipio de Coatzintla, localizado al norte de la entidad veracruzana, perdió la vida tras registrarse un percance vial en las inmediaciones de la autopista del Sol, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús de pasajeros se impactó contra la parte trasera de la plataforma de un tráiler que circulaba por dicho tramo carretero.

La muerte del conductor de dicha unidad causó consternación entre familiares y habitantes de esta región del norte del estado de Veracruz. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre dónde será sepultado.