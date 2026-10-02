Seguridad

Ataque en Torreón: Familia de 'Los Cuates' Abandona su Casa por Temor a Represalias

Ningún familiar ha acudido al acompañamiento legal de los hermanos que asesinaron a una maestra en una secundaria

Secundaria General N° 13 en Torreón, Coahuila, custodiada tras ataque de hermanos 'Los Cuates'Foto: Cuartoscuro
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