Ataque en Torreón: Familia de 'Los Cuates' Abandona su Casa por Temor a Represalias

El ataque en la Secundaria General N° 13 de Torreón, Coahuila, ocurrido ayer, mantiene consternada a la comunidad del ejido de La Unión. Mientras despiden a la subdirectora asesinada y acuden a donar sangre para los heridos, exigen justicia para que los agresores conocidos como “Los Cuates” sean castigados.

A un día de los hechos, los alumnos y padres de familia cuentan que “fue horrible” lo que vivieron en la escuela. La señora Carolina Santos fue una de las primeras en llegar tras el reporte y asegura que las escenas que vio jamás podrá olvidarlas.

“Primero al director, todo cortado de su cara. Después entro al baño de los niños: un niño con un maestro ahí (tirados), el maestro deteniéndole el sangrado. Voy entrando al otro baño y veo una manita cortada”, relató a N+.

Sobre estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó este viernes que no hay más personas involucradas en el asalto a la institución, debido a que, según las líneas de investigación, los mellizos refirieron que optaron por cometer el ataque en dicha escuela porque estudiaron ahí y les quedaba cerca; además, no tenían “objetivos directos”.

En ese sentido, las autoridades indicaron que hasta el momento los gemelos permanecen bajo resguardo en las instalaciones de la Fiscalía, y han estado solos. Es decir, que ningún familiar se ha presentado para dar acompañamiento legal a los jóvenes que intentaron replicar crímenes que enlutaron a comunidades educativas de varias partes del mundo, tal y como lo dio a conocer ayer el titular de la Fiscalía de Coahuila, Federico Fernández.

“Notamos en estas primeras líneas (de investigación) dos elementos: un contexto familiar desintegrado y, la otra parte, un pseudofanatismo, un seguimiento a figuras (criminales) incluso fuera del contexto nacional”, afirmó a N+ en entrevista.

Además de la ausencia de familiares en el proceso legal, los habitantes de La Unión, una comunidad pequeña del municipio, informaron que durante la noche de este viernes los padres de “Los Cuates” abandonaron su hogar y salieron del ejido ante el temor de ser víctimas de represalias por parte de pobladores. “Toda la familia ya se fue”, indicaron.

A través de redes sociales, vecinos y conocidos de los atacantes, señalaron que tenían muchos problemas familiares, derivados principalmente de sus comportamientos “raros”, incluso, en algunas ocasiones manifestaron su intención de “matar”, pero nunca imaginaron que serían capaces de hacerlo.

Un día antes del ataque, uno de “Los Cuates” publicó en su cuenta de TikTok la ropa que usaría, así como las armas que emplearía junto a su hermano para cometer la agresión. “Ya me toca a mí”, fue la frase que escribió para mostrar el arsenal. Bajo las imágenes aparecieron comentarios de seguidores que querían saber si el ataque sería transmitido por redes sociales. El perfil fue dado de baja este viernes.

Los jóvenes podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión, no obstante, su pena podría ser mayor si la Fiscalía encuentra más datos de prueba y evidencia en la comisión de otros delitos, además de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

En tanto, se confirmó que este día fue dada de alta Romina, una alumna de 17 años de edad. En el Hospital Español reciben atención especializada tres personas, dos de ellas graves, por ello, solicitan donadores de sangre. Esta mañana los primeros en la fila para hacer el acto altruista fueron policías.

Neri Edith Nevárez González, la docente que perdió la vida en su intento por detener el ataque de “Los Cuates”, es despedida por sus seres queridos, colegas y alumnos en una funeraria de la comunidad. Se espera que en los próximos días reciba un homenaje.

EPP