Encapuchados Realizan Destrozos y Lanzan Cohetones por Marcha del 2 de Octubre en CDMX

Durante las movilizaciones de este 2 de octubre en la Ciudad de México, por la conmemoración de 58 años de la matanza de Tlatelolco, un grupo de personas con el rostro cubierto rompió vidrios y lanzó cohetones al interior de la estación Tlatelolco, de la Línea 3 del Metro, así lo informaron las autoridades.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que no se registraron personas lesionadas por estos hechos.

Derivado de los destrozos, se realizaron revisiones para retirar objetos que pudieran ser utilizados para agredir. Durante estas acciones nuevamente fueron lanzados cohetones, por lo que se accionó un extintor.

La SSC informó que durante las revisiones fueron aseguradas cadenas, palos, cohetones y martillos. Sin embargo, no se detuvo a ninguna persona durante el evento.

La dependencia también informó que tomó conocimiento de una agresión denunciada contra un reportero de un medio de comunicación, presuntamente cometida por personas civiles encapuchadas en inmediaciones de Tlatelolco.

La Dirección General de Asuntos Internos y la Dirección General de Derechos Humanos de la SSC recaban información para esclarecer las circunstancias de los hechos y dar seguimiento a los supuestos agresores.

Además, personal de la SSC estableció contacto con la persona afectada y le brinda orientación para presentar la denuncia correspondiente.

Durante la movilización también se reportaron daños en otros puntos, entre ellos el derribo de tapiales y el ingreso de personas a una tienda de autoservicio.

La marcha principal partió alrededor de las 16:00 horas de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con dirección al Zócalo capitalino.

La ruta contempló el avance por avenida Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

La SSC había estimado previamente una participación de alrededor de 10 mil personas en las movilizaciones programadas para este viernes.

Algunos integrantes de la marcha de Cuernavaca realizaron destrozos a su paso y, al llegar a Palacio de Gobierno, prendieron fuego a tapiales.

Además, vecinos y comerciantes de la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas reclamaron a las autoridades por los hechos ocurridos durante la movilización, luego del saqueo realizado por manifestantes a una tienda departamental.

Mientras tanto, alrededor de las 15:20 horas, las estaciones Bellas Artes de las líneas 2 y 8 e Hidalgo de líneas 2 y 3 fueron cerradas a consecuencia de la movilización.

Hasta el momento, los reportes disponibles confirman daños en la estación Tlatelolco y en al menos un establecimiento de Flores Magón, así como enfrentamientos y lanzamiento de cohetones.

Se reportó que algunos manifestantes embozados llevaban cadenas y extintores, mientras los contingentes avanzan con rumbo al Zócalo capitalino por el aniversario 58 de la matanza de Tlatelolco.

No existe todavía un balance oficial consolidado sobre el número de personas detenidas, lesionadas o el total de inmuebles afectados durante toda la movilización.

Cerca de las 18:00 horas, la movilización ha llegado a la plancha del Zócalo capitalino donde algunos de los manifestantes realizan pintas, lanzan proyectiles e intentan subir las vallas metálicas instaladas, como parte de las protestas para conmemorar a los estudiantes asesinados el 2 de octubre de 1968.

Además, algunos manifestantes pidieron a las personas que se encontraban en la zona que no grabaran las acciones. Personas con el rostro cubierto se acercaron a quienes documentaban los hechos para impedir que continuaran realizando grabaciones.

El contingente había estado previamente frente al Palacio Nacional y posteriormente avanzó hacia el Palacio de Gobierno, donde comenzaron los enfrentamientos con las vallas y el lanzamiento de cohetones.

Hasta el momento, las autoridades continúan resguardando los edificios gubernamentales, mientras se registra que integrantes del bloque negro lanza proyectiles al edificio del Gobierno de la CDMX.

Durante el avance por la calle 5 de Mayo también se reportaron destrozos en comercios y viviendas. En esa zona, algunas personas encendieron bengalas antes de llegar al acceso del edificio de Gobierno.

Posteriormente fueron lanzadas botellas y otros objetos flamables hacia la puerta, lo que provocó que comenzara a arder. Según el reporte desde el lugar, algunas personas que participaban en la movilización ingresaron a una tienda de pinturas y sacaron tíner.

La situación generó que varias personas se alejaran del sitio ante el fuego y las detonaciones de cohetones. También se escucharon llamados para solicitar atención médica.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) ingresaron a la zona para atender a personas que pudieran haber resultado lesionadas.

Hasta el momento del reporte, dos personas habían sido atendidas por personal del ERUM, mientras las autoridades permanecían en el lugar para determinar el número de personas lesionadas y las condiciones en que ocurrieron los hechos.

La concentración de integrantes del Bloque Negro se mantenía principalmente frente al Palacio de Gobierno, donde continuaban las acciones y la presencia de elementos de seguridad.

Durante la contingencia se pudo observar cómo fue que los integrantes de la marcha golpeaban las vallas metálicas que se encuentran en Palacio Nacional. También se reportó que algunos de los manifestantes han logrado mover las vallas metálicas en Palacio Nacional.

De acuerdo con la SSC, al arribar al Zócalo, un integrante del grupo de personas encapuchadas encendió el artefacto e intentó lanzarlo, sin embargo, la bomba molotov rebotó y provocó que un joven de 17 años resultó lesionado tras el incidente.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron para brindarle atención. En una primera valoración, el menor fue diagnosticado con una quemadura en la mano derecha.

Posteriormente, la SSC informó que el joven presentó fractura múltiple de la mano derecha, acompañada de heridas avulsivas, así como quemaduras de primer grado en el cuello y la región supraclavicular.

Debido a las lesiones, el adolescente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

PT