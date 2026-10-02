Seguridad

Encapuchados Realizan Destrozos y Lanzan Cohetones por Marcha del 2 de Octubre en CDMX

La SSC reportó daños en la estación Tlatelolco; también investiga la agresión contra un reportero

plancha del Zócalo capitalinoFoto: N+
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