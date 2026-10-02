Financiarán a Países que Sufran Daños por el Fenómeno de El Niño en América Latina

El Niño no solo provoca desastres naturales. También induce desastres económicos. Por ello se alistan los primeros apoyos para socorrer a los países de Latinoamérica ante los posibles estragos del fenómeno climático.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció que dará financiamiento a países afectados por el fenómeno de El Niño. El organismo informó que habilitó una línea de crédito de hasta mil millones de dólares para paliar los posibles efectos sobre la economía y la infraestructura.

Los pronósticos indican que El Niño podría alcanzar en lo que resta del 2026 y en el 2027 una intensidad excepcional.

Ante su llegada, los científicos anticipan posibles desastres naturales de gran consideración a lo largo del continente debido a las disrupciones en los patrones de lluvias. Mientras que algunas zonas padecerán sequías severas, otras regiones verán inundaciones de consideración.

Ante los posibles daños que lleguen con El Niño, el CAF ha dispuesto una primera línea de apoyo económico. Bajo este programa se buscará mitigar las pérdidas agrícolas, ganaderas y pesqueras, los daños a la infraestructura, la menor productividad y las interrupciones de las cadenas de suministro que causen los desastres asociados a El Niño.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo perteneciente a la ONU, anticipa que El Niño podría dejar pérdidas equivalentes al 2% del PIB de Latinoamérica. Además, vaticina que 4.8 millones de personas podrían caer en la pobreza por sus efectos.

Al respecto, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, explicó en un comunicado: “Este Niño tiene el potencial de ser el más fuerte de los últimos 100 años, lo que amenaza directamente el bienestar y los medios de vida de millones de personas y comunidades que ya enfrentan condiciones difíciles”.

El funcionario a cargo del banco de desarrollo añadió: “La resiliencia de América Latina y el Caribe es nuestra prioridad y hace parte integral de nuestra estrategia. Estamos acompañando las necesidades inmediatas y las prioridades de largo plazo de nuestra gente por diferentes canales y en distintas modalidades”.

Los días 27 y 28 de enero de 2027, el CAF celebrará en Panamá la primera Reunión de Ministros de Economía de América Latina y el Caribe dedicada exclusivamente a la gestión financiera de desastres. En el encuentro se discutirán los desafíos asociados al fenómeno de El Niño así como los planes para mitigar las afectaciones que traiga consigo.