Economía

Financiarán a Países que Sufran Daños por el Fenómeno de El Niño en América Latina

El Niño no solo causa desastres naturales; también hunde las economías de los países que golpea

Perro en una laguna seca de ColombiaFinanciarán a países afectados por El Niño en Latinoamérica. Foto: Reuters

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