México Está Más Cerca de Nuevos Acuerdos Comerciales con Estados Unidos: Ebrard

México está “cada día más cerca” de alcanzar nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras reunirse durante casi una hora con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en Milwaukee.

“Nos estamos acercando a muchas cosas. A avanzar, a acercar posiciones, resolver temas. Y ahí vamos avanzando, avanzando, avanzando”, declaró Ebrard durante la reunión ministerial de Comercio del G20, este jueves 1 de octubre.

El funcionario agregó que las conversaciones avanzan hacia nuevos acuerdos y sostuvo que México mantiene una posición favorable en su relación comercial con Estados Unidos. Las negociaciones forman parte de la revisión conjunta del T-MEC, en la que ambos países han abordado asuntos como reglas de origen, seguridad económica, agricultura, trabajo, acero, aluminio y automóviles.

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Ebrard afirmó que comparó la situación de México con la de representantes de Turquía, Arabia Saudita y otras economías presentes en el G20, y aseguró que el país mantiene mejores condiciones comerciales frente a esos socios de Washington.

“Pude constatar que estamos en una situación más favorable que los demás”, sostuvo.

El secretario también afirmó que, pese a los cambios impulsados por Estados Unidos en su política comercial, México conservará una posición favorable.

“Antes tenías una muy buena posición, llegó este Gobierno, tenemos la mejor posición también. Y no esperamos que eso se mueva”, señaló Ebrard, quien resumió la situación de México como la de “el país que más exporta y que menos paga”.

Sin embargo, reconoció que continúan pendientes las medidas estadounidenses de la sección 232, bajo las cuales pesan aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas de acero y vehículos.

Las conversaciones entre ambos gobiernos se desarrollan en paralelo a la revisión del T-MEC, proceso en el que México y Estados Unidos mantienen negociaciones bilaterales sobre distintos sectores de la relación comercial.

Además de las conversaciones con Estados Unidos, Ebrard anunció una misión comercial mexicana a varios países europeos durante la primavera de 2027, vinculada con la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.

También informó sobre una segunda misión empresarial a Canadá prevista para el próximo año.

Sobre India, el secretario afirmó que el encuentro bilateral en Milwaukee permitirá iniciar una “nueva etapa” en la relación económica, con conversaciones que abarcan productos como el tequila, además de vehículos y autopartes.

“No se vale tener un arancel de ese tamaño”, dijo Ebrard al referirse al arancel de 150% aplicado al tequila.

El funcionario sostuvo que México busca defender su relación comercial con Estados Unidos y, al mismo tiempo, ampliar sus vínculos con otras economías ante los cambios que enfrenta el sistema de comercio mundial.

PT