Economía

México Está Más Cerca de Nuevos Acuerdos Comerciales con Estados Unidos: Ebrard

El secretario de Economía se reunió con Jamieson Greer, representante comercial del gobierno de Donald Trump

Marcelo Ebrard y Jamieson GreerEbrard destaca posición de México frente a otros países. Foto: X @m_ebrard

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Conversaciones México-EUA avanzan en el T-MEC. Ebrard asegura que México mantiene una posición comercial fuerte.

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